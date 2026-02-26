Vuelca motoconformadora en carretera a Anáhuac y deja operador lesionado

Tras el incidente, el conductor resultó con lesiones, por lo que fue trasladado a un hospital en un vehículo particular antes del arribo de los servicios de emergencia. [Carlos Figueroa/Líder Web]

Tras el incidente, el conductor resultó con lesiones, por lo que fue trasladado a un hospital en un vehículo particular antes del arribo de los servicios de emergencia. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- La volcadura de una motoconformadora registrada en la subida de la carretera a Anáhuac hacia el Libramiento Mex II, en Nuevo Laredo, dejó como saldo al operador lesionado y daños materiales en la maquinaria.

De acuerdo con los reportes recabados en el lugar, la unidad de trabajo perdió la estabilidad mientras ascendía el tramo mencionado, lo que provocó que terminara volcada a un costado de la vía. Tras el incidente, el conductor resultó con lesiones, por lo que fue trasladado a un hospital en un vehículo particular antes del arribo de los servicios de emergencia.

La situación generó la movilización de autoridades viales, quienes acudieron para tomar conocimiento de los hechos y asegurar el área, con el fin de evitar riesgos a otros conductores que transitaban por ese sector carretero.

Elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal se hicieron cargo del peritaje correspondiente para establecer las condiciones en que ocurrió el accidente y coordinar las maniobras necesarias para el retiro de la maquinaria siniestrada.

La circulación en el tramo fue controlada de manera preventiva mientras se realizaban las diligencias, restableciéndose posteriormente el flujo vehicular de forma paulatina.