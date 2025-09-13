Vuelca joven en el bulevar Colosio y salva milagrosamente

A pesar de lo aparatoso del accidente, la camioneta terminó de nuevo sobre sus cuatro ruedas. (Fotos: Carlos Figueroa/Líder Web)

NUEVO LAREDO, TAM .- Un joven de 19 años resultó ileso luego de que su camioneta volcara este viernes por la tarde en el Bulevar Colosio, en un accidente que pone nuevamente sobre la mesa el tema de la seguridad vial y la atención al volante en esta transitada arteria de la ciudad.

El incidente ocurrió alrededor de las 12:30 p.m., a la altura de Paseo Colón, cuando Roberto, un joven trabajador que se dirigía hacia el Puente Internacional Juárez-Lincoln con rumbo a Laredo, Texas, perdió el control de su vehículo tras intentar esquivar a un automovilista detenido en plena vía.

Según relató el propio Roberto, conducía una camioneta Lincoln por el carril izquierdo en sentido de sur a norte, cuando repentinamente se topó con un auto detenido. En un intento por evitar el impacto, realizó una maniobra evasiva que lo llevó a chocar contra un señalamiento vial y finalmente volcar.

A pesar de lo aparatoso del accidente, la camioneta terminó de nuevo sobre sus cuatro ruedas, y el joven salió por su propio pie sin lesiones de consideración. Elementos de Protección Civil y Bomberos llegaron rápidamente al sitio y confirmaron que no era necesario trasladarlo a un hospital, aunque el conductor presentaba signos evidentes de nerviosismo.

Vecinos y transeúntes que atestiguaron el suceso destacaron la rapidez con la que ocurrió todo, así como la fortuna del joven al salir ileso. El hecho provocó una breve interrupción en el tráfico, que fue atendido por autoridades viales.

Este tipo de accidentes subraya la importancia de mantener una distancia segura entre vehículos y evitar detenerse repentinamente en carriles de circulación, una práctica que puede desencadenar consecuencias graves, especialmente en zonas de alta velocidad.