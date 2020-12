Viven una experiencia como moderadores

NUEVO LAREDO, TAM.-Dos jóvenes estudiantes del décimo cuatrimestre de Mercadotecnia de la Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo, viven esta experiencia durante el décimo simposio.

La UTNL, dirigida por el rector Alfonso Salas Pérez, recientemente vivió el Décimo Simposio de Mercadotecnia, carrera que es coordinada por Martha Carmona Reyes.

Isar Montoya y Fernando Flores, fueron los elegidos entre varios estudiantes para ser los moderadores durante las conferencias, hoy nos platican brevemente esta experiencia que para ellos ha sido muy importante.

“Son ya tres los simposios que he vivido durante la carrera y todos me han dejado experiencias importantes tanto como estudiante y laboralmente, todo lo que ofrecieron los conferencistas y docentes ha sido importante, pero el participar como moderadora fue algo grande que pude cumplir y que me ha dejado enseñanzas nuevas”, afirmó Isar Montoya.

Aunque ha participado como maestra de ceremonias y en la Radio UT, pero ser moderado es una experiencia nueva e inolvidable, porque además es su último simposio.

Es una grata experiencia en su formación, en la carrera que cursa, considera que no hay cabida para las personas cohibidas, es necesario abrirse a nuevos ámbitos, expresarse y desarrollar todo lo aprendido, comentó.

“Nosotros los estudiantes nos encargamos de todo el proceso para llevar a cabo este simposio, los maestros solo están al tanto de cómo avanzamos, ahora más que nunca estoy segura que escogí la carrera ideal, porque es algo que en forma natural se me da”, concluyó.

ES UN EXITOSO EMPRENDEDOR

Fernando Flores, es un emprendedor nato, escogió la carrera de mercadotecnia y aun cuando no se titula ya emprendió su propio negocio.

Ha sido una experiencia muy padre, actuar como moderador, está agradecido por darle oportunidad de conducir el ciclo de conferencias.