Vive de milagro hombre de la tercera edad tras aparatosa volcadura

El conductor fue identificado como J. Bartolo, de 77 años de edad

El aparatoso accidente vial se registró sobre la avenida Álvaro Obregón e Iturbide. (Fotos: Carlos Figueroa/Líder Web)

NUEVO LAREDO, TAM .- Un hombre de la tercera edad salió ileso tras un aparatoso accidente vial registrado sobre la Avenida Álvaro Obregón, donde su automóvil terminó volcado tras causar diversos daños materiales.

El percance ocurrió cuando el conductor, identificado como J. Bartolo, de 77 años de edad, se desplazaba a bordo de un Chevrolet Malibu modelo 2015 en sentido de sur a norte, en condiciones que aún son analizadas por las autoridades viales.

Al llegar al cruce con la calle Iturbide, el automovilista perdió el control de la unidad y se desvió hacia su extrema derecha, lo que derivó en una secuencia de impactos que alertó a transeúntes y automovilistas de la zona.

En su recorrido fuera de control, el vehículo chocó contra un arbotante de alumbrado público y un tubo de contención, provocando que el automóvil se volcara de manera violenta sobre la carpeta asfáltica.

Ya sin control, el Malibu terminó su trayectoria al colisionar de costado contra un Ford Flex modelo 2012, el cual se encontraba debidamente estacionado sobre la acera poniente de la avenida.

Pese a lo aparatoso del accidente y los cuantiosos daños materiales, se informó que el conductor resultó únicamente con lesiones leves, por lo que fue trasladado por familiares a una clínica privada para una valoración médica preventiva.

Elementos de la Dirección de Tránsito acudieron al lugar para realizar el peritaje y trasladar el vehículo del conductor responsable al corralón.