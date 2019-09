Visita Eiza González albergue para niños

Eiza González visitó un albergue para niños migrantes en Tijuana, operado por la organización "Yes We Can". [Agencia Reforma]

CIUDAD DE MÉXICO.- Eiza González visitó un albergue para niños migrantes en Tijuana, Baja California, operado por las organizaciones Yes We Can y This is About Humanity.

La actriz de Baby Driver compartió imágenes de su visita a través de su cuenta de Instagram.

“Qué hermoso y especial día. Amo venir a Tijuana, por favor lean y aprendan sobre esto para ayudar de corazón a las futuras generaciones, vean estas sonrisas”, escribió la estrella.

Las organizaciones están dedicadas a la educación y apoyo a niños migrantes en la frontera de México y Estados Unidos.