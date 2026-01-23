Visita de Sheinbaum consolida a Nuevo Laredo, aliado estratégico del gobierno federal

Nuevo Laredo, Tam. – Nuevo Laredo vuelve a colocarse en el centro de la agenda nacional con la próxima visita de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien este domingo inaugurará oficialmente la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) junto al gobernador Américo Villarreal Anaya, una obra estratégica que fortalece el liderazgo de esta frontera en el comercio internacional.

La alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal destacó que esta visita representa un reconocimiento al papel histórico que ha desempeñado Nuevo Laredo como principal puerto terrestre de comercio exterior del país, así como a la relación cercana y de apoyo mutuo que la ciudad ha mantenido con la mandataria federal.

“Estamos muy contentos de recibir nuevamente a la presidenta de México en Nuevo Laredo, eso demuestra el cariño, el respaldo y la importancia que tiene esta frontera para el desarrollo nacional. La inauguración de la Agencia Nacional de Aduanas es motivo de fiesta para las y los neolaredenses”, expresó la presidenta municipal.

La edil subrayó que la nueva sede de la ANAM, ubicada sobre el Bulevar Luis Donaldo Colosio, es un edificio moderno, imponente y funcional que coloca a Nuevo Laredo como un punto clave en el mapa nacional e internacional del comercio, la logística y la seguridad aduanera.

Canturosas Villarreal resaltó que este logro es resultado del trabajo coordinado entre el Gobierno de México, Gobierno de Tamaulipas y el Gobierno Municipal, una sinergia que ha permitido impulsar proyectos estratégicos para el desarrollo de la ciudad.

“Esta visita también será una oportunidad para dialogar directamente con la presidenta sobre temas prioritarios para Nuevo Laredo, como el fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria, la mejora de nuestros servicios de salud y el impulso de proyectos que dependen del apoyo federal. Nosotros también estamos poniendo de nuestra parte, como en el caso de la carretera Anáhuac, una obra federal que ya fue concluida y que demuestra que cuando trabajamos juntos, los resultados llegan”, señaló.

La alcaldesa agregó que durante la jornada se abordarán temas de seguridad y se presentarán proyectos estratégicos que buscan seguir posicionando a Nuevo Laredo como una ciudad competitiva, segura y con visión de futuro.

Con la inauguración de la Agencia Nacional de Aduanas de México, Nuevo Laredo reafirma su liderazgo como la capital aduanera del país y se consolida como un aliado clave del Gobierno Federal, fortaleciendo su papel como motor del comercio internacional y del desarrollo económico de México.