Viraliza Backdoor su éxito en 2019

CIUDAD DEMÉXICO.- Un grupo de actores con talento para la comedia y el humor negro se metió, sin tocar, por la puerta de atrás en la cabeza de los mexicanos. Y así, de golpe, nacía uno de los fenómenos virales más absurdos y risibles del 2019: Backdoor.

En tan solo una semana, el canal de YouTube se instaló en el gusto del público y se consolidó con el sketch “Harina”, el video más visto en México de la plataforma con 44.7 millones de reproducciones.

“No nos esperábamos que fuera a salir este gran putazo que fue Backdoor y, afortunadamente, tenía que llegar un sketch, como lo fue ‘Harina’, que nos posicionara en el ojo del huracán, en el de todo mundo, y que valorara una comedia de calidad.

“Lo que nos están enseñando en este proyecto es no hacer pastelazo, no hacernos los graciosos, sino que la situación da risa”, comparte Karla Farfán, una de las integrantes del elenco.

Creadas originalmente por la compañía brasileña Porta dos Fundos, las situaciones cotidianas que inspiraron los diferentes sketches llenos de humor ácido, absurdo, sin restricciones ni censura y políticamente incorrectos, son en gran medida responsables del éxito.

No obstante, son los 15 actores y comediantes del reparto, como Michelle Rodríguez, Alfonso Borbolla, Tato Alexander, Giovanna Romo, Yuriria del Valle y Miguel Burra, entre otros, los que con su ingenio y comicidad llenaron el pesebre.

“Es como si nos enchufaran a la corriente. Inmediatamente empezamos a hacer estupideces, básicamente, que tienen que ver con lo que hacemos. Tenemos muy buena química”, agrega Borbolla.

Irónicamente, Memo Villegas, quien da vida a El Teniente, protagonista de “Harina”, por poco se queda fuera del proyecto por no participar en un taller coordinado por Greg Duvivier, uno de los fundadores de Porta dos Fundos.

“No me esperaba lo que pasó, sabía que era un muy buen sketch, desde el guion, pero jamás imaginé que se convirtiera en algo viral. Nunca había estado, ni siquiera tantito cerca, de un fenómeno así, de tanta exposición de un trabajo actoral”, admite el actor.

Hacer sátira y burla de temas como política, religión y familia no es cualquier cosa, pero en el proyecto sólo les basta juntarse para lograrlo.

“Es difícil no reírse, hay muchas veces que hay que parar o esperarse tantito porque además no sólo es el texto y la situación lo que está sucediendo, ya es la cara del otro, que alguien le metió una cosita más, ya le metió un remate, entonces va creciendo”, reconoce Michelle Rodríguez.

Tras estrenarse en abril, el canal de YouTube cuenta con casi 3 millones de seguidores, además de sketches adicionales que se transmiten por Comedy Central y que pronto también estarán disponibles en Amazon Prime Video.

“Me quedo con compañeros muy generosos, con gente que admiro 100 por ciento su trabajo y me siento sumamente afortunada de colaborar con gente que me hace crecer y me hace exigirme más como actriz”, dice Giovanna Romo.

Paradójicamente ahora que han sido más risibles y absurdos con su trabajo es cuando más en serio los han tomado.

“Amigos de la prepa y tal por fin ubican que esto que estoy haciendo es algo profesional. Ya me sale familia y nuevas amistades en Facebook que nunca me pelaban”, expresa con humor Daniel García.