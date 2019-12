Vigilan negociación de contratos en empresas maquiladoras

CD. VICTORIA.- A finales de este año unas cincuenta empresas maquiladoras instaladas en Matamoros tendrán que ser emplazadas a huelga para ir a la revisión de sus contratos colectivos de trabajo y tabuladores salariales, reveló Carlos García González.

“Para evitar cualquier problema y evitar que esto nos sorprenda, como sucedió a inicios de este año, se ha instalado una mesa en donde se revisa la situación que existe en las empresas manufactureras”, dijo el Secretario de Desarrollo Económico en Tamaulipas.

En esa mesa de negociación hay representación además de la INDEX y organizaciones sindicales, de la Secretaría de Trabajo en el estado y la federal, de la coordinación de conciliadores a nivel nacional y de la Secretaría de Desarrollo Económico, comentó.

El funcionario aclaró que en este momento, no existe otra empresa que haya manifestado su intención de dejar de operar en ese municipio del norte de Tamaulipas.

“No lo manifiestan públicamente, son empresas transnacionales que son muy conservadoras y no van andar diciendo, estamos pensando irnos o no, lo que tenemos que hacer nosotros es estar involucrados en lo que se puede, porque esta es una situación entre un sindicato y una empresa”, indicó.

Dijo que obviamente la Secretaría del Trabajo Federal y Estatal, entran cuando es necesario, “pero en realidad es una negociación que tienen que llevar entre ellos”, agregó.

Comento que como responsable de la Secretaría de Desarrollo Económico, le compete que haya un clima de negocios favorables, no solo para que no se vaya una empresa, si no para que sigan llegando más inversiones al Estado.

Comentó que en las negociaciones contractuales y para avanzar en la revisión de los contratos colectivos y los tabuladores, mucho se lograría si a nivel nacional se adelanta también el ajuste a los salarios mínimos.

Por ellos, en todo el país estamos pidiendo a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que pueda sacar el ajuste en salarios mínimos a mediados de este mes, indicó.

“No deben de esperar hasta finales del año, porque no puedes avanzar en las negociaciones y luego ya cerrando el año la presión del tiempo no facilita las negociaciones en las diferentes empresas que les toca revisión de sus contratos colectivos”, concluyó.