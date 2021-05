Vientos derriban plaza acuática “Pies Mojados”

Las malas instalaciones de la plaza no resistieron los fuertes vientos de la tormenta del lunes.

NUEVO LAREDO, TAM.- La plaza acuática Pies Mojados que se ubica en la colonia J. Longoria no resistió los fuertes vientos de la tromba que la noche de este pasado lunes se registró en Nuevo Laredo.

Este sitio, de reunión para obreros que diariamente suelen acudir a esperar el transporte de trabajo, ofreció deprimentes imágenes a quienes transitaban por el lugar.

Martha Gloria Cortez, habitante de este sector consideró este tipo de obras como innecesarias para la población, ya que los recursos que se destinaron en cada uno de estos sitios públicos se hubieran utilizado en otras de primera necesidad como es alumbrado público o bacheo.

“Esta plaza no tiene mucha utilidad, si bien uno viene a pasear, esa plaza siempre esta apagada, no abren las llaves y ese según es el atractivo que tienen. Para mí son recursos mal utilizados”, mencionó.

“Y no nada más en esta colonia hay estas atracciones, también en los parques y plazas y solamente dinero tirado porque no se utilizan y no fueron construidas para soportar tormentas fuertes como la de ayer (lunes)”, concluyó.