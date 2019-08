[VIDEO] Impactantes imágenes del tiroteo registrado en El Paso, Texas

EL PASO, TEXAS.- Un tiroteo está ocurriendo en un área comercial de la ciudad estadounidense de El Paso, en Texas, indicó el sábado la Policía local, que pidió a sus habitantes mantenerse lejos de la zona.

Alerta tiroteo, manténganse lejos del centro comercial Cielo Vista, la situación está aún en desarrollo», tuiteó la policía de El Paso pasado el mediodía (17H00 GMT).

Breaking: According to police on the scene, 18 people are dead following mass shooting at Walmart in El Paso, Texas. pic.twitter.com/tTgbZyaArp

Según medios locales, un intercambio de disparos se produjo en una tienda Walmart, aunque no hubo detalles disponibles inmediatamente.

AF NEWS: At least 18 people have been shot or injured inside a Walmart at Cielo Vista Mall in El Paso, Texas. A few days ago a gunman killed 2 people in a Mississippi Walmart. Not 2 weeks have passed since the Gilroy, California shooting. pic.twitter.com/6JDQ0tb3nm

