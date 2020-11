Víctor González disfruta ser el villano

CIUDAD DE MÉXICO.- Víctor González ya le encontró el gusto a ser el malo de la historia.

Aunque no es la primera vez que le toca al actor ser el antagónico, interpretar a Leonel en la telenovela de Nacho Sada, Quererlo Todo, es el personaje que estaba esperando.

“He hecho muchos villanos en mi vida y luego me dediqué a hacer muchos buenos y con esta novela regreso a los villanos y estoy feliz, de hecho, el último que hice fue en una novela también con Nacho Sada que se llamó Las Riendas del Amor”, comentó Víctor.

“También estoy feliz porque regresamos al género de las telenovelas clásicas, que es con las que crecimos todos y conocemos en México, las que tenemos muchas ganas de volver a ver, sin criticar y sin decir que las otras opciones son malas, simplemente creo que estamos en un momento donde extrañamos ese tipo de historias”.

Quererlo Todo, protagonizada por Michelle Renaud y Danilo Carrera, se desarrolla en un ambiente campirano, aderezado de intrigas y pasión.

Tras dejar la hacienda de su familia, Leonel viajó a México con el deseo de convertirse en un actor y dejar atrás la traición de su padre, quien le robó a la mujer que amaba.

A su regreso al terruño para reclamar lo que es suyo, Leonel se reencuentra con Sabina, personaje interpretado por Sara Corrales.

“Leonel nunca se sintió cómodo en la hacienda, no le gustaba la vida de campo y por eso su papá lo hace a un lado y prefiere a Mateo, el peón interpretado por Danilo, a él sí le gustaban los caballos y las vacas”.

Aunque pensaba que nunca más se pintaría las canas, para dar vida a Leonel, el actor dejó que el departamento de caracterización de Televisa le creará un nuevo look, donde solo le dejarían blancas las patillas.

“Yo tengo el pelo blanco completamente. Yo pensé que nunca más me lo iba a volver a pintar y me encantó este look, el personaje se presta, tres meses antes de iniciar las grabaciones me diseñaron la imagen”.

Después de la buena respuesta que obtuvo la telenovela La Dueña, Televisa asignó a Quererlo Todo el horario de las 15:30 horas.

“Es el horario caliente de Televisa”, comentó el actor, “La Dueña tuvo mucho rating, yo creo porque la gente quiere ver una telenovela clásica y a la hora de la comida”.