Víctimas y deudos de colapso de L12 visitan ‘zona cero’

CIUDAD DE MÉXICO.- Justo un año después de la tragedia de la Línea-12, víctimas, deudos y aún lesionados del desplome de dos vagones del Metro regresaron a la llamada «zona cero».

«Fue imposible no recordar el terrible momento que vivieron, a la desgracia se sumaron cientos de usuarios y capitalinos que conforme iban pasando dejaban flores, veladoras y unas palabras de consuelo, este lugar nunca se va a olvidar, nunca», dijo Mariana, una afectada del accidente, pues desde un año dice, hace 2 horas para llegar a su trabajo al no tener funcionando la línea.

Los usuarios aún temen que la desgracia se vuelva a repetir, «creo que las autoridades no aprenden, veo que ahora quieren arreglarlo pero no tiene caso si esta mal desde su origen y si vuelve a pesar y nos toca a nosotros, yo no quiero estar en esa situación ni que le toque a ni uno de mis familiares que tenemos la necesidad de usar el metro o a cualquier otro», cuestiona con la voz entrecortada Guadalupe, universitaria que sigue usando la línea.

Los afectados guardaron un minuto de silencio en memoria de las 26 personas que murieron ese día, se quejaron de que a los mexicanos les hace falta unión, pues a pesar de la dimensión de la tragedia, no estaban todas las víctimas, «el gran problemas de los mexicanos es la desunión, ve, aquí deberíamos estar todos y exigir justicia y castigo a los responsables, pero no es así, cada quien jala agua para su molino y de eso se aprovechan los poderosos, una lástima», dice Joaquín, uno de los más de 100 lesionados que dejó el accidente.

Ahí mismo, Enrique Bonilla otra de las víctimas, sostuvo que esta tragedia es consecuencia de actos de corrupción de autoridades y que ahora los más «jodido como siempre», son los más afectados, «para nosotros esta línea tiene que ser demolida, mañana no sabemos que pueda pasar, esto es un semáforo preventivo, que realmente está avisando que puede pasar peor las cosas, vean como estamos aquí todavía con las secuelas y los sufrimientos de los que se fueron. No podemos seguir permitiendo que ellos hagan y sigan cometiendo corrupción», expuso el señor que resultó con lesiones en las piernas.