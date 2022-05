Viajan con preocupación y temor pasajeros del AICM

CIUDAD DE MÉXICO.- Entre temor y preocupación viajan pasajeros en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), a unos días de que se difundiera en redes sociales el incidente en el que dos aviones estuvieron en riesgo de colisionar por una falla en el control de tráfico aéreo.

Algunos tienen presente el video de lo ocurrido la noche del sábado y otros se enteraron apenas el martes justo cuando estaban a punto de tomar un vuelo.

En el Día de las Madres, la Terminal 1 lució por la mañana con afluencia de usuarios en las puertas 5 y 6 de salidas nacionales, ahí estaba una joven con su pequeña hija esperando la hora para abordar el avión con destino a Ciudad Juárez, Chihuahua.

Al preguntarle su opinión sobre lo sucedido, la mujer, quien pidió omitir su nombre, respondió de inmediato: ‘Vi el video, pero no me lo recuerde porque me dan ataques de ansiedad y estoy a punto de volar’.

Enfrente de ella se encontraba una familia, que al cuestionarla sobre el incidente ocurrido en el AICM se sorprendieron: ‘No me diga porque ahorita vamos a tomar un vuelo y nos va a dar miedo’, dijo una joven con maletas en mano antes de abordar.

Con el incidente en la mente, llegó la señora Tere Cortina a la Terminal 1 del AICM para viajar a Baja California Sur.

Se espantó mucho por lo sucedido, porque sabía que días después tomaría un vuelo a Los Cabos, justo en la aerolínea propietaria de los aviones que estuvieron en riesgo de colisionar.

Originaria de la capital del país, afirmó que no está convencida de la operación simultánea entre los aeropuertos Felipe Ángeles y el de la Ciudad de México, debido a los incidentes que se han contabilizado últimamente.

‘No estoy muy convencida de que sea la solución el otro aeropuerto [AIFA], yo creo que mejor a este [AICM] le deberían de dar mantenimiento, ponerlo en óptimas condiciones porque no creo que ese aeropuerto [AIFA] haya sido la mejor solución para mejorar. Mejor que trabajen en mejorar este y luego habilitar el otro’.

En otro lugar del extenso pasillo, vigilado por elementos de la Marina, Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y privada, Guadalupe y Andrea aguardaban su ingreso a la sala de abordar frente al mostrador de la aerolínea Volaris, que protagonizó el famoso incidente que derivó en la renuncia del director de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam), Víctor Manuel Hernández Sandoval.

Visiblemente nerviosas, porque era la primera vez que viajaban en un avión, los jóvenes se inmutaron al escuchar del incidente del sábado, y después de un breve silencio respondieron: ‘Es la primera vez que viajamos en avión’.

A su vez, la señora Griselda del Moral expresó su indignación por el incidente y consideró que lo ocurrido es responsabilidad del gobierno federal, que debe contratar personal especializado en materia de tráfico aéreo.

‘Desafortunadamente esa es responsabilidad del gobierno, porque tiene el deber de contratar a gente apta y la aviación es una de las cosas más importantes en el mundo, en todos los aeropuertos, porque es la seguridad de la vida, pero a este gobierno la vida de las personas no le importa, hay mucha gente muerta en muchas partes y el gobierno se queda callado’.

Frente a la puerta 4, Janet, quien viajó a Baja California Sur, dijo que lo sucedido es motivo de preocupación, porque se ponen en riesgo vidas humanas, por lo que pidió a las autoridades escuchar a los expertos y las recomendaciones que ellos emiten.

Sobre el incidente difundido en redes sociales, la joven afirmó que ‘el piloto estaba preparado para tomar una decisión y que bueno que les mandaron en el consejo internacional el oficio para que ellos tuvieran la libertad de elegir y no hacer a fuerza lo que les decía la torre de control. Mi llamado sería escuchar a los expertos, y escuchar las recomendaciones que ellos están dando’.

Ante la lejanía del AIFA, que lleva mes y medio de operación, Janet afirmó que prefiere utilizar el AICM; ‘es menos en traslado’.