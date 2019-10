Verónica Castro ‘aplaude’ las críticas negativas a ‘La casa de las flores’

Todo indica que la actriz no lamenta su decisión de no participar en la segunda temporada de la serie.

CIUDAD DE MÉXICO.-La segunda temporada de La casa de las flores ha decepcionado a algunos fanáticos. Aunque Verónica Castro no ha hecho ninguna declaración, sus likes indicarían que ella está de acuerdo con ellos.

El viernes pasado estrenó la temporada de la serie creada por Manolo Caro. El periodista español Juan Luis Tena publicó en Twitter un mal comentario del nuevo contenido de Netflix.

“Anoche me quedé dormido viendo La casa de las flores 2. Insisto, me quedé viendo La casa de las flores 2. Qué sopor”, escribió.

Anoche me quedé dormido viendo #LaCasaDeLasFlores2. Insisto, me quedé dormido viendo #LaCasaDeLasFlores2. Qué soporrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. pic.twitter.com/1c3u8JlXzC — Juan Luis Tena (@juanluistena) October 20, 2019

Verónica Castro, quien en la primera temporada interpretó al personaje Virginia de la Mora, le dio like al tuit. Y no sólo eso: posteriormente siguió al usuario.

Esto sí que es una verdadera maravilla. Love U @vrocastroficial ! pic.twitter.com/2afBQPjg43 — Juan Luis Tena (@juanluistena) October 21, 2019

El contrato de la actriz sólo fue para la primera temporada de La casa de las flores. Por ese motivo, su personaje ya no apareció en los nuevos capítulos.

“Yo no quería decepcionar a los fans jóvenes, pero así se dio. Estaba pactado solo aparecer en la primera parte, y después me llaman para hacer algunos capítulos nada más, y luego para hacer la pura voz (en off). Entonces dije que así no. Es todo, o es nada, ya sabes que así soy yo”, explicó Verónica Castro.