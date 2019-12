Veracruzano sueña con trabajar en EU

NUEVO LAREDO, TAM.- El “sueño americano” para la mayoría de los migrantes es mucho más fuerte que el temor a los riesgos que se enfrentan en sus intentos por cruzar de ilegales a Estados Unidos.

Y cada migrante es una historia, muchos han logrado su sueños, otros los han perdido para siempre y otros lo seguirán intentando.

Hace cuatro años intentó por vez primera alcanzar el sueño americano, fue deportado de inmediato, y ahora hace más de un mes nuevamente cruzo el río y fue nuevamente deportado.

Adán Vásquez Ríos, tiene 30 años de edad es originario del municipio de Caltehualco, en el estado de Veracruz, muy cerca de Córdoba, esta es la segunda deportación para él.

“La primera ocasión que lo intente fue en el 2015, cruce a Estados Unidos con unas personas que me ayudaron, solamente un mes estuve allá y fui detenido, ahora el primero de noviembre apenas cruzan el río fui detenido por las autoridades migratorias de Estados Unidos”, añadió Vásquez Ríos.

Durante los últimos cuatro años, trabajo en la construcción como carpintero de obra negra, fue cuando decidió efectuar el último intento, ahora regresará a México a buscar empleo, indicó.

Posiblemente lo vuelva a intentar, ahora no sabe cuándo pero es un sueño que él tiene, trabajar en Estados Unidos, por lo pronto irá a Ecatepec en el estado de México, ahí piensa trabajar, agregó.

“El trato de las autoridades fue bueno, muy amables, me respetaron y me dieron mi lugar y espacio, en el centro de atención todo fue tranquilo y en regla, soy soltero por ello no se me hace tan pesado estas experiencias, aquí en México si hay trabajo, solo hace falta buscarlo, pero también hay que tener preparación”, indicó.