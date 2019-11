Venderá ITAVU casas rescatadas

No serán vendidas al público en general.

CD. VICTORIA, TAM.- Las viviendas que se compren al INFONAVIT por parte del ITAVU, no serán vendidas al público en general y solamente habrán de ser ofrecidas a trabajadores de dependencias del Gobierno de Tamaulipas.

“Se trata de casas habitación que están vandalizadas y en completo abandono, que presentan en la mayoría de los casos una cartera vencida, luego de que los trabajadores dejaron de cumplir con esa obligación ante el INFONAVIT”, destacó Salvador González Garza.

No queremos caer en el mismo problema que tiene el INFONAVIT, y por ello no se van a ofrecer al público y solamente se habrá de hacer el ofrecimiento a los trabajadores del Gobierno de Tamaulipas, dijo.

El Director del Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo comentó que de esta manera, se buscaría aplicar los descuentos de los pagos en los cheques que reciban los trabajadores estatales y de esa manera se evitarán problemas de falta de pago.

Insistió en el hecho de que las casas habitación que se busca comprar al INFONAVIT, están vandalizadas y que antes de colocarla entre los trabajadores estatales, deberán de ser rehabilitadas.

El funcionario estatal señaló que en los últimos días han venido sosteniendo una serie de reuniones con representantes del INFONAVIT con la intención de cerrar el acuerdo y definir el número de casos habitación que finalmente puedan ser adquiridas por el ITAVU.

Comentó que las viviendas que en un primer paquete fueron adquiridas específicamente en los municipios de Altamira, Reynosa y Matamoros ya han sido colocadas.

Ahora se buscará adquirir más viviendas, pero ahora para favorecer a trabajadores estatales en los municipios de Altamira, Victoria, Matamoros y Reynosa.