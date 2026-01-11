Vence Chivas a Pachuca en debut del Clausura con triunfo en casa

Goles de González y Aguirre dieron victoria rojiblanca y buen arranque luego de una dolorosa eliminación en los cuartos de final del Apertura 2025

Chivas debutó en el Clausura2026 con triunfo 2–0 ante Pachuca en el Akron.

GUADALAJARA, México.- Armando González retomó la senda goleadora al convertir uno de los tantos con los que Chivas se impuso en casa por 2-0 ante Pachuca el sábado, en la continuación de la primera jornada del torneo Clausura de la Liga MX.

González encontró las redes con un suave remate frente al arco, luego de que le cayó un rechace del zaguero Eduardo Bauermann al tapar un disparo de Brian Gutiérrez a los 17 minutos.

Daniel Aguirre amplió la ventaja durante el último minuto del descuento previo al descanso. El zaguero rojiblanco se sumó al ataque y remató a segundo poste un pase de Efraín Álvarez, que puso en la horquilla.

Chivas se une a Ciudad Juárez y Atlas como los equipos que hasta el momento comenzaron el campeonato con una victoria tras los partidos del viernes.

González comenzó con esta diana la defensa del título de máximo goleador que compartió el curso pasado con Paulinho (Toluca) y Joao Pedro (San Luis) al terminar todos con 12 tantos.

El Guadalajara comenzó en gran forma el campeonato luego de una dolorosa eliminación en los cuartos de final del Apertura 2025 ante Cruz Azul. En el partido de vuelta de esa serie, Javier “Chicharito” Hernández falló un penal en los minutos finales, que hubiera puesto a las Chivas en semifinales.

No pareció que aquella decepción tuviera mayores efectos en el funcionamiento del Guadalajara tras el receso de fin de año. En la primera mitad, las Chivas fueron ampliamente superiores, y el duelo no terminó siendo una goleada por la mala fortuna en un par de remates de Gutiérrez y Luis Romo que apenas pasaron a un lado del poste del arquero Carlos Moreno.

El veterano delantero Ángel Sepúlveda, refuerzo de lujo de los rojiblancos procedente de Cruz Azul, entró de cambio a los 62, para comenzar su segunda etapa con el Rebaño Sagrado, siete años después de su salida.