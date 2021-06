Ven pros y contras, si abre EU frontera

Estiman que entre julio y agosto pudiera reabrirse a viajes no esenciales; expertos comparten su opinión

NUEVO LAREDO, TAM.- Será positivo reabrir la frontera y descartan daños económicos al comercio de Nuevo Laredo cuando ocurra la reapertura de los Puentes Internacionales, porque consideran que existe calidad neolaredense y buenos precios, sin embargo, muchos comercios deberán adaptarse.

El abogado y expresidente del CODEIN, Luis Pérez Benítez, consideró que es necesario reabrir la frontera y los cruces de personas y vehículos, por ejemplo se refirió a la ciudad de Tijuana, donde están presionando mucho para que se reabra.

‘Ya se requiere reabrir, con todas las medidas protocolarias de salud, ir reabriendo la frontera para que haya actividad en los negocios. Con todos los cuidados, pienso que sí podemos ir reabriendo, porque sí se requiere que repunte la economía porque hay muchos negocios pequeños y medianos que ya tronaron’, agregó.

Pérez Benítez estimó que la frontera podría reabrir entre julio y agosto, y explicó que no se dañará la economía neolaredense porque a causa de la pandemia de Covid-19 muchas familias se acostumbraron a comprar todo aquí, desde lo esencial hasta pedir comida para llevar a domicilio.

‘Pienso que sí se dará, poco a poco, incluso me atrevo a decir que desde el próximo mes de julio, agosto, vamos a ver un cambio. Y yo no pienso que la reapertura vaya a ser un golpe fuerte para los restaurantes y comercios de Nuevo Laredo porque ya nos estamos acostumbrando a comprar aquí, porque es más barato y de buena calidad, y aquí se generaron negocios de comida para llevar o a domicilio que difícilmente vamos a dejar de consumir, no creo que vaya afectar, ojalá así sea’, planteó Pérez Benítez.

El analista financiero Alberto de León Casso, consideró que la reapertura es una cuestión de 2 caras, porque es cierto que a algunos negocios les beneficiará y a otros no, y se refirió a los comercios y restaurantes que surgieron durante la pandemia de Covid-19.

‘Una vez que se reabra la frontera, los puentes internacionales, estos negocios que surgieron durante la pandemia deberán adaptarse a la reapertura, deberán migrar hacia un nuevo modelo económico mixto, deberán replantearse si se adaptan a la nueva modalidad’, agregó De León Casso.