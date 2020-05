Ven inversionistas futuro incierto en México: Financial Times

CIUDAD DE MÉXICO.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador está apostando a que el nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá provocará una avalancha de inversiones en México que ayudará a sacarlo de la crisis del coronavirus, pero en lugar de celebrar el lanzamiento del T-MEC el 1 de julio con champán, las compañías estadounidenses, canadienses y europeas están presentando demandas locales para proteger sus inversiones, destacó el Financial Times.

El diario británico indicó que los inversionistas también están considerando el arbitraje bajo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y otros tratados internacionales.

La razón, dijo, son los cambios dramáticos impuestos por el gobierno en el mercado eléctrico mexicano que, según los inversionistas, ponen en riesgo proyectos por valor de decenas de miles de millones de dólares.

La medida pone a la Secretaría de Energía en lugar del operador del mercado independiente a cargo de decidir quién puede generar electricidad. El gobierno dice que fue una medida de emergencia debido a la crisis del coronavirus, pero las compañías dicen que da preferencia a la CFE.

“Si está pensando en abrir una planta e invertir dinero fresco, es probable que no lo haga en México ahora”, dijo un ex alto funcionario de comercio. “Estas decisiones pondrán en peligro la única parte de la economía, la actividad vinculada a la exportación, que estaba funcionando bien. El resto de la economía se está desmoronando “.

El Presidente describe a México como una tierra de oportunidades y destacó que 10.3 mil millones de dólares de inversión extranjera fluyeron a México en el primer trimestre, según cifras preliminares, un alza de 1.7 por ciento en comparación con el mismo periodo del año pasado.

El diario dijo que el monto en realidad cayó 26 por ciento en comparación con el número final de enero a marzo de 2019 informado por el Banco de México. Además, el 76 por ciento del total en el trimestre provino de compañías que reinvirtieron ganancias y solo el 22 por ciento fueron nuevas inversiones, destacó la publicación.

Cambiar las reglas de electricidad de la noche a la mañana es la última de una serie de decisiones hostiles para los inversionistas de parte de López Obrador, mencionó.

A principios de este año, López Obrador desechó una planta de Constellation Brands parcialmente construida después de una consulta informal; el año pasado, el gobierno renegoció contratos de ductos con compañías privadas que calificó de “exorbitantes”; y como presidente electo en 2018, canceló un aeropuerto de la Ciudad de México de 13 mil millones de dólares que estaba en construcción.

“Un país necesita seguridad jurídica y cumplir con los contratos y las normas”, dijo Claudia Jañez, directora para América Latina de DuPont y presidenta del Consejo Ejecutivo de Negocios Globales de México.

A pesar de las oportunidades logísticas que México ofrece para que las cadenas de suministro puedan moverse desde Asia debido a la tensión comercial entre Estados Unidos y China, “ni siquiera iban a venir a México el año pasado sin la pandemia … nos resulta más difícil atraer inversiones aquí, y eso fue antes del Covid”, señaló.

Los tribunales locales han otorgado varias medidas cautelares contra una primera ronda de cambios en el mercado eléctrico para limitar la generación de compañías de energías renovables que se anunciaron a fines de abril, pero el gobierno respondió con acciones legales propias.

Las compañías también están considerando demandar a México bajo el T-MEC y otros tratados de libre comercio.

“Escuchamos al presidente decir ‘No tengo nada en contra de los combustibles limpios’, pero sus acciones dicen lo contrario, ellos están diciendo que necesitan a la CFE para ganar más y que las compañías privadas sean menos competitivas”, dijo un alto ejecutivo de una compañía eléctrica internacional privada. .

“Hay una visión ideológica muy fuerte: quieren que el control gubernamental use la energía como palanca de desarrollo”.

Los líderes empresariales se quejan de que el Presidente se reúne con ellos, pero rara vez toma en cuenta sus preocupaciones. “La capacidad del gobierno para escuchar es prácticamente inexistente”, declaró un empresario de alto rango en Monterrey.

El diario señaló que López Obrador ha dejado en claro que no tiene intención de revertir los cambios que dice que están “poniendo orden” en el sector.

Pero al cambiar las reglas de la noche a la mañana en el sector eléctrico “enfrenta un caso fuerte de expropiación indirecta: no está expropiando, pero está cambiando las reglas para que, en esencia, ya no tenga un negocio viable”, dijo el ex funcionario.

El arbitraje internacional bajo los tratados de libre comercio de México siguió siendo un “último recurso”, según Daniel Sánchez, socio de la firma de abogados Baker McKenzie.

Pero agregó: “no puede haber un solo inversionista extranjero que no tenga miedo cada vez que quiera hacer un proyecto en México porque saben que no hay estabilidad en las reglas”.