Ven economistas recesión global por el coronavirus

NUEVA YORK, EU.- Las economías de Estados Unidos y del mundo parecen cada vez más propensas a caer en recesión a medida que se cierran franjas de actividades comerciales impactadas por el brote de coronavirus, dijeron varios economistas, publicó el medio The Wall Street Journal.

El anuncio del presidente Trump de una prohibición de 30 días de algunos viajes a Estados Unidos desde Europa para contener la propagación del virus se produce cuando el tráfico aéreo mundial está cayendo y toda Italia y partes de muchos otros países están en cuarentena, destacó el diario.

En Estados Unidos, la economía más grande del mundo, las conferencias de la industria y los festivales de música se están cancelando, la NBA suspendió su temporada y los productores de petróleo se vieron afectados por una fuerte caída en los precios del crudo , lo que aumenta las probabilidades de que la expansión récord termine en próximos meses, indicaron los economistas.

La caída del mercado financiero que continuó hoy está resonando a través del sistema financiero internacional, a medida que los inversionistas se retiran de los activos de riesgo.

El diario indicó que según el Instituto de Finanzas Internacionales, se ha extraído un promedio de casi 2 mil millones de dólares por día de los mercados emergentes en las últimas seis semanas, un desarrollo que podría llevar a los países a agotar sus reservas extranjeras y eventualmente encontrar problemas para manejar sus deudas.

“Estamos entrando en una recesión global. Las medidas necesarias para contener la propagación del virus hacen que eso sea inevitable”, dijo Vítor Constâncio, exvicepresidente del Banco Central Europeo, en Twitter el jueves.

Solo en los Estados Unidos, “las posibilidades de una recesión están aumentando”, dijo Michael Feroli, economista de JPMorgan Chase.

Estados Unidos ha visto cancelaciones o aplazamientos de eventos importantes en los últimos días, como el festival South by Southwest de Austin , el Ultra Music Festival de Miami y el Festival de Música y Artes de Coachella Valley de California.

Todos estos movimientos pesarán en el gasto del consumidor, la mayor fuente de combustible de la economía, indicaron los economistas.

“Va a ser enormemente perjudicial para la economía”, dijo Joshua Shapiro de la consultora MFR Inc.

“Vas a un evento deportivo, no solo compras un boleto. Compras algunas cervezas, quizás primero vayas a cenar. Sales después. Estás gastando dinero. La gente viene a Nueva York para ir a los cines. Ya no van a estar haciendo eso. No es solo el boleto para el evento. Es el boleto de avión, es el hotel. Son todas estas personas que trabajan en estos lugares “.

El diario dijo que una recesión puede tardar meses en aparecer en los datos económicos. Lo más probable es que primero sea visible en las lecturas de sentimientos, las nuevas solicitudes de beneficios del seguro de desempleo y, finalmente, en los datos de gastos e inversiones.

Hasta la semana pasada, los empleadores estadounidenses, en su mayor parte, parecían resistir el impulso de despedir trabajadores. Las nuevas solicitudes de desempleo cayeron la semana pasada, a un nivel históricamente bajo de 211 mil, dijo hoy el Departamento de Trabajo.

Pero un informe de IHS Markit la semana pasada mostró que la actividad comercial en el sector de servicios, que representa una variedad de industrias, desde restaurantes hasta proveedores de atención médica, cayó en febrero por primera vez desde 2013.

Una contracción económica de al menos una cuarta parte es “inevitable, pero a las empresas les lleva un tiempo hacer las cosas”, dijo Ian Shepherdson, economista jefe de Pantheon Macroeconomics.

“No responden de inmediato despidiendo personas. Lo primero que hacen es reducir el ritmo de contratación en lugar de despedir a la gente, pero se acerca “.