Ve IP de BC riesgos en democracia por consulta

CIUDAD DE MÉXICO.- Los cambios de último momento en el T-MEC fueron recibidos de forma muy distinta entre el Gobierno de la Cuarta Transformación y algunos miembros de la iniciativa privada.

Mientras que el Gobierno aplaudió los cambios y descartó riesgo alguno, a empresarios y especialistas les preocupa que golpeen la inversión y el empleo en el País.

Arturo Rangel, vicepresidente de la Canacintra, sostuvo que con los cambios al documento previamente pactado del T-MEC, México creó un precedente de intrusión a la legislación interna, no sólo en materia laboral, sino también en mejora regulatoria.

Señaló que el País estará obligado a recibir comentarios en el capítulo de mejora regulatoria y de transparencia, no sólo nacionales, sino también de Estados Unidos y Canadá.

Indicó que el haber cedido deja abierta la posibilidad a que cada vez que a Estados Unidos no le parezcan temas salariales, de costos o de algunos otros, nuevamente quieran sentarse sobre la mesa a realizar una nueva negociación, amenazando que si no, renunciarán el Tratado.

“Creo que esa parte de tener el T-MEC a cualquier precio, creo que nos va a salir un poco caro en el largo plazo”, aseveró.

En tanto, Germán de la Garza, abogado laboral de la firma Mowat, alertó que el establecimiento de paneles laborales puede implicar riesgos para industrias como la automotriz y minera, las cuales pueden replantear sus inversiones en el País.

“Creo que si bien no se aprobó la propuesta inicial para traer inspectores para validar la implementación de la reforma laboral en México, sí creo que en algunos casos o en algunas industrias, como la automotriz y minera, puede ser riesgoso”.

Estos paneles van a poder plantear controversias desde la interpretación de alguien en la región, desde Estados Unidos o Canadá, que identifique algún tipo de violación a la Ley Federal del Trabajo en México.

El establecimiento de este mecanismo, dijo, quizá no sea el ideal para efectos de atraer inversión al País.

Pero la Secretaria del Trabajo, Luisa Alcalde, rechazó que el establecimiento de estos paneles laborales pueda significar un riesgo para las empresas o inversiones en el País.

“Para nada (afectaría las inversiones), yo creo que no, ya estamos en el entendido de que la libertad y la democracia sindical no significan un riesgo, lo que tiene que haber es cumplimiento y respeto autonomía de las organizaciones gremiales, no puede haber una ingerencia por parte de las empresas y tiene que haber un respeto a la contratación colectiva auténtica”.