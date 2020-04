Ve Coparmex primera medida fiscal

NUEVO LAREDO, TAM.- El SAT aceptó diferir el plazo para la declaración anual de personas físicas hasta el 30 de junio y el sector empresarial lo considera acertado porque las empresas no tienen recursos para pagar debido a la contingencia sanitaria.

Héctor De la Miyar Garza, presidente de la COPARMEX en Nuevo Laredo dio a conocer la postura de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), organismo que reconoció la voluntad del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y del gobierno federal al diferir la fecha, porque es una medida fue solicitada por la propia Confederación y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) desde hace varias semanas.

El argumento de la COPARMEX para solicitar dicha medida al SAT y al gobierno federal, es para que sean solidarios con los contribuyentes de menores recursos y capacidad económica, conforme a la recomendación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y otros organismos internacionales.

Para la COPARMEX, ésta es la primera medida fiscal verdaderamente relevante implementada por el SAT, para enfrentar la crisis económica y sanitaria más grave de la historia contemporánea nacional.

De la Miyar Garza comentó que la COPARMEX también esperaba la misma respuesta para el caso de personas morales, pero lamentablemente esto no fue posible, aunque consideran que después del acierto realizado con la ampliación del plazo para las personas físicas, el gobierno federal analice otras medidas similares para apoyar a los sectores productivos de todo el país.

También consideró indispensable que el gobierno federal escuche a los contribuyentes con menores capacidades económicas para enfrentar las consecuencias económicas de la pandemia del Covid-19, particularmente las micro y pequeñas empresas, porque son las más afectadas.

Al día de hoy, afirmó que hay sectores totalmente muertos, como los restaurantes, hoteles, taxis, y el único camino para no ser devastados económicamente es la unidad, no la división; también comentó que las empresas y patrones no son los villanos sino enfrentan verdaderos apuros para pagar los sueldos de sus trabajadores desde marzo pasado y hasta el 30 de mayo cuando termine la contingencia sanitaria para evitar la propagación de contagios por Covid-19.

Por eso, dijo que la COPARMEX propone la construcción de un gran Acuerdo Nacional.