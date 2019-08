Ve CCE un claroscuro de cara al Primer Informe

CIUDAD DE MÉXICO.- Las principales preocupaciones del sector privado en el primer año de Gobierno se centran en el bajo crecimiento, falta de inversión y la inseguridad, señaló Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

En conferencia de prensa, el líder empresarial consideró que el pendiente más importante es la inseguridad, por lo que pidió resultados al Gobierno.

«El balance es que no vamos tan mal como las redes sociales dicen, ni tan bien como a veces la autoridad dice que estamos. Tenemos un claroscuro donde hay cosas muy buenas y otras que tenemos que mejorar.

«Hacia adelante, el tema de la inseguridad creo que es un tema que cada día va a adquirir mayor relevancia», señaló.

Para Salazar Lomelín, otro de los temas pendientes es el de la inversión en proyectos de infraestructura, en el cual deben participar tanto el sector público como el privado.

«Nos preocupa que no estamos creciendo, nos preocupa que no hay suficiente inversión, nos preocupa que los planes de infraestructura deberían estar mas acelerados y más hacia adelante y me preocupa no tomar la coyuntura positiva que el País está teniendo», comentó.

Cabe recordar que el sector privado ha mantenido reuniones con el Gobierno federal para detonar proyectos de infraestructura, más allá de las grandes obras promovidas por la actual Administración como el aeropuerto de Santa Lucía y la refinería de Dos Bocas, Tabasco