Van J.Lo y Shakira a Super Bowl

CIUDAD DE MÉXICO.- Jennifer Lopez y Shakira se presentarán en el medio tiempo del Super Bowl 54, que se realizará el 2 de febrero del 2020 en el Hard Rock Stadium, de Miami, Florida.

La noticia fue confirmada por ambas intérpretes a través de sus redes sociales, y poco después la NFL retuiteó las publicaciones.

“Vamos a poner el mundo en llamas, Shakira #SuperBowlLIV”, escribió J.Lo.

“¡Nada puede ser más grande que esto!, ¡estoy muy emocionada de subir al escenario del #SuperBowlLIV!”, compartió Shakira.

El espectáculo musical del Súper Tazón 54 será el primero a cargo de Roc Nation, promotora de Jay-Z.

En años anteriores, el show de medio tiempo ha sido protagonizado por intérpretes como Maroon 5, Lady Gaga, Prince, Michael Jackson, U2, Bruce Springsteen, Coldplay, Paul McCartney, entre otros.

It doesn’t get any bigger than this! So excited about getting on that #SuperBowlLIV #PepsiHalftime stage! @JLo 🤩🔥#nosvemosMiami #happybirthdaytomeee pic.twitter.com/BVosjrOcwN

— Shakira (@shakira) September 26, 2019