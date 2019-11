Van a Nacional de Química; son del CBTIS 137

NUEVO LAREDO, TAM.-Harry Samuel Long Cisneros, de primer semestre y Guillermo Serrano Olmedo, son los dos jóvenes estudiantes del Cbtis 137 de la especialidad de Mecatrónica que al obtener el primer lugar en el Concurso Estatal de Química, pusieron en alto el nombre de Nuevo Laredo y Tamaulipas. Actualmente se preparan para competir en el Nacional.

Ambos jovencitos de 15 años, acompañados del director de este plantel, Mario Pedro Durán Cruz expresaron a Líder Informativo su alegría por haber logrado dar esta buena noticia a toda la comunidad escolar y en especial a su ciudad.

“A mí, desde secundaria, siempre me gustó la materia de química, no se me hacía difícil y empecé a checar libros de química, quería saber que más había sobre ella, siendo sincero, no esperaba ganar”, manifestó.

Este concurso estatal se efectuó la semana pasada en la UAT de Reynosa, Tamaulipas y participaron alumnos de diferentes municipios.

Por su parte, Guillermo quien se encuentra en quinto semestre, señaló que desde que estaba en segundo, decidió dedicarle un tiempo extra a esta materia todos los días, una vez que terminaban la clase y este hábito de estudio le brindó el primer lugar estatal junto con su compañero Harry.

“Fue desde el segundo semestre que yo empecé con mi preparación en química, junto con un ex alumno, nos quedábamos hasta tarde y hasta fines de semana venimos a la escuela, fue esa preparación que tuvimos lo que nos ayudó”, puntualizó. Reveló que uno de sus planes es conseguir una beca para poder ingresar al Tecnológico de Monterrey.

“Yo quisiera aplicar para la beca Líder del Mañana en el Tecnológico de Monterrey y estudiar ahí la Ingeniería en Mecatrónica o la Química. El esfuerzo te abre demasiadas puertas y ahorita, mientras que algunos juegan yo estudio y después solamente voy a vivir lo que algunos nada más sueñan”, agregó.

El 9 de diciembre acudirán al Concurso Nacional de Química que se realizará en Hermosillo, Sonora.