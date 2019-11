Vale la pena el esfuerzo, dicen alumnos destacados

NUEVO LAREDO, TAM.- Al igual que otros estudiantes, Natalia Anahí Zamarrón Solís, egresada de la Facultad de Enfermería, manifestó estar contenta por recibir un reconocimiento, por su desempeño sobresaliente en el examen de egreso, aunque fue muy difícil, finalmente logro esta meta.

La joven añadió que todo el proceso fue algo difícil debido a todos los obstáculos que tuvo que enfrentar.

“O personal que no le agradaba mucho que nosotros quisiéramos aprender, pero pues nosotros en todo momento siempre mostramos la mejor cara y esfuerzo, aunque no nos quisieran en algunas partes, y finalmente aquí estamos logrando el objetivo”, señaló.

Reveló que para concluir la carrera de enfermería fueron cuatro años que cursó en la facultad, y un año de trabajo social el cual realizó en el Hospital Civil, ahora dijo que seguirá estudiando y echándole muchas ganas ya que tiene pensado hacer la especialidad en pediatría.

De igual manera, el joven Francisco Javier Morales Tristán y Jenet Caso de León, ambos egresados de la Facultad de Enfermería, manifestaron su entusiasmo por haber obtenido este reconocimiento el cual dijeron que sí valió la pena por todo el esfuerzo y la dedicación que le pusieron.

Jenet comentó que actualmente está trabajando en una fábrica con la finalidad de ayudar a solventar un poco la economía en su hogar, mientras empezará a realizar el trámite de titulación para poder buscar acomodo en algún hospital o en alguna clínica.

Destacó que no se esperaba recibir este reconocimiento lo que le valió muchas desveladas, muchas actividades que realizó con compañeros que no conocía, además de acudir a los hospitales a realizar las prácticas, que fue uno de los aspectos más difíciles, ya que no era como se lo habían explicado.

“Falta un evento donde nos van a entregar una medalla al reconocimiento del mérito de excelencia, pero aún no nos dan a conocer en dónde se vaya a realizar ni cuando sería”, indicó.

En cuanto Francisco Javier Morales manifestó estar sumamente contento por el reconocimiento recibido, el cual es una recompensa por todo el esfuerzo que realizaron, dijo estar muy agradecido con sus papás quienes en todo este tiempo le brindaron todo su apoyo, ahora se dedicará a buscar trabajo.