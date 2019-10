Va Rivas por fondos Migrante y Frontera

NUEVO LAREDO, TAM.– Cámara de Diputados ya trabaja en las modificaciones al Presupuesto de Egresos 2020, informa el Presidente Municipal.

En negociaciones con la federación, alcaldes de diversas partes del país lograron la semana pasada que se modifique el Presupuesto de Egresos 2020, ahora Enrique Rivas buscará no desaparezcan los fondos Migrante y Frontera y se incluyan en el proyecto.

“El fenómeno migratorio no desaparecerá, es mundial. Nos afecta mucho no tener apoyo en este tema, porque el recurso destinado a gasto público, obra y mantenimiento, tendría que redireccionarse para atender a los migrantes, lo que no es nada barato”, dijo el alcalde.