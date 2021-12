Va Real Madrid ante PSG en Octavos de la Champions

Suiza.-El PSG de Lionel Messi y Kylian Mbappé será el rival del Real Madrid en Octavos de Final de la Liga de Campeones, según deparó el sorteo realizado este lunes en Nyon, después de la anulación de un primer sorteo por irregularidades que reportó la UEFA.

El Atlético de Madrid se medirá con el Manchester United, y el Villarreal con la Juventus en unos duelos de Octavos que tendrán lugar los días 15-16 y 22-23 de febrero en la ida, y 8-9 y 15-16 de marzo en la vuelta.

En otros enfrentamientos, Bayern Múnich chocará ante RB Salzburgo; Benfica vs. Ajax; Inter de Milan vs. Liverpool; Sporting Lisboa vs. Manchester City y Chelsea vs. Lille.