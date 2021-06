Va protagonista de ‘Anne with an E’ a ‘Stranger Things’

CIUDAD DE MÉXICO.-Netflix reveló este miércoles que Amybeth McNulty, protagonista de la serie Anne with an E, será parte de la cuarta temporada de Stranger Things.

Myles Truitt (Queen Sugar), Regina Ting Chen (Queen of the South) y Grace Van Dien (Charlie Says) también se unirán a la próxima entrega de la popular serie que hace homenaje a los clásicos misterios sobrenaturales de los años 80.

McNulty, actriz irlando-canadiense, interpreta a Vickie, una genial y persuasiva nerd que habla rápido y que llama la atención de uno de los queridos héroes de la serie.

Desde el final de Anne with an E, que duró tres temporadas, los fans de la serie han solicitado a Netlix una continuación de la historia, pero estos no han recibido una respuesta sobre el tema.

Truitt da vida a Patrick, una estrella del baloncesto de Hawkins que tiene amigos, talento y una buena vida, hasta que acontecimientos impactantes hacen que su vida se salga de control.

Chen es la Sra. Kelly, una popular consejera que se preocupa profundamente por sus estudiantes, especialmente aquellos que tienen más dificultades.

Van Dien interpreta a Chrissy, la animadora principal de Hawkins High y la chica más popular de la escuela. Pero debajo de la superficie aparentemente perfecta se esconde un oscuro secreto.

Los nuevos fichajes para Stranger Things 4 se anunciaron durante el Geeked Week, el primer evento virtual para fanáticos organizado por Netflix Geeked.

Cabe recordar que en el primer adelanto de la cuarta entrega, se ve el regreso de Hopper (David Harbour), personaje que se temía muerto. En un segundo adelanto también se mostró al Dr. Martin Brenner (Matthew Modine) de vuelta, y lo que parece ser el Laboratorio Nacional Hawkins, dirigido por Brenner, donde crió, entrenó y realizó experimentos en niños y niñas con habilidades psicoquinéticas, incluida Eleven (Millie Bobby Brown), quien lo llamó Papá.

Stranger Things fue creada por Matt y Ross Duffer. Los hermanos gemelos se desempeñan como escritores, directores, productores ejecutivos y showrunners de la serie.