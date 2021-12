Va Américo Villarreal por Morena en Tamaulipas

CIUDAD VICTORIA, TAM.- El Senador Américo Villarreal Anaya ganó las tres encuestas de Morena para la candidatura por la Gubernatura de Tamaulipas en los comicios del 2022.

Villarreal, victorense e hijo del fallecido ex Gobernador Américo Villarreal Guerra, se impuso hasta por 7 puntos porcentuales en uno de los sondeos a la ex Alcaldesa ex panista de Reynosa, Maki Ortiz.

Además superó por mayor margen al ex súper delegado federal y actual dirigente estatal de Morena, José Ramón Gómez Leal. En una de las tres encuestas fue el mejor posicionado en la entidad con un porcentaje del 56 por ciento.

Por su parte, la mayor puntuación de Ortiz fue del 48 por ciento. Gómez a su vez alcanzó su mejor calificación con un 35 por ciento.

El líder nacional de Morena, Mario Delgado, dijo que el hombre mejor posicionado fue el Senador Villarreal, y en el caso de la mujer fue Maki Ortiz.

«En Tamaulipas es muy clara: el hombre mejor posicionado es el Senador Américo Villarreal y la mujer mejor posicionada en Tamaulipas, es Maki Oriz», señaló.

El anuncio de las encuestas fue hecho al filo de las 22:00 horas en una transmisión en vivo por medio de redes sociales.