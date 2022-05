Usuarios reportan que BBVA les depositó dinero gratis

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que usuarios de redes sociales reportaran supuestos depósitos desconocidos a sus cuentas, el banco BBVA dijo que se debió a «un error humano».

A través de Twitter, la institución bancaria dijo que algunas compras con tarjetas de débito no fueron cargadas a las respectivas cuentas, por lo que «esos montos, por un error humano, fueron liberados por lo que se reflejan en las propias cuentas como saldos disponibles».

Asimismo, BBVA aclaró que la situación será normalizada en el transcurso de las próximas horas.

— BBVA México (@BBVA_Mex) May 10, 2022

«La institución bancaria ofrece a los clientes que se encuentren en esta situación una sincera disculpa por la confusión que pueda estarse generando con los saldos de sus cuentas», concluyó.

Usuarios reportan depósitos desconocidos

Por medio de redes sociales, internautas aseguraron haber recibido dinero a sus cuentas, por lo que se manifestaron con memes; sin embargo, no todos los clientes del banco corrieron con la misma suerte.

Así me sentí cuando entré a la app de BBVA hace unos minutos. Señor me has mirado a los ojos. pic.twitter.com/NxhQx7qmAj

— Jesús Ricardo Aguayo (@Jesusaguayol) May 9, 2022