Usuarios reportan problemas con WhatsApp

Desde la mañana se reportaron errores. Hasta ahora WhatsApp no ha dado alguna declaración al respecto para saber porqué ocurrió la falla y si se solucionará pronto.

Las quejas de los usuarios señalan que la mayoría está teniendo problemas para conectarse a su sesión. En menor medida señalan que no les es posible enviar ni recibir mensajes.[Pixabay]

CIUDAD DE MÉXICO.-Cuando las herramientas son utilizadas de manera tan común como WhatsApp, cuando llegan a fallar las quejas no se hace esperar y, una vez más, los usuarios están reportando problemas.

De acuerdo con información del sitio Downdetector, a partir de las 11 de la mañana comenzaron a reportarse fallas en el servicio.

Las quejas de los usuarios señalan que la mayoría está teniendo problemas para conectarse a su sesión. En menor medida señalan que no les es posible enviar ni recibir mensajes.

El sitio muestra que la mayor parte de los problemas se están presentando en ciudades como Londres y Barcelona. Pero también se señala a la Ciudad de México con fallas. En nuestro país otras zonas que podrían presentar errores son Querétaro y Puebla.

En México algunas de las quejas que los usuarios han señalado incluyen el no poder activar su cuenta en un nuevo teléfono, no mostrar la ultima hora de conexión o el no poder bloquear contactos.

Hasta ahora WhatsApp no ha dado alguna declaración al respecto para saber porqué ocurrió la falla y si se solucionará pronto.