Urgen a la Aduana abrir módulos en exportación

NUEVO LAREDO, TAM.- Usuarios afirman que la aduana de Nuevo Laredo no abre la totalidad de los módulos para exportación en el Puente Internacional 3, lo que ocasiona interminables filas y largos tiempos de espera por camión.

Ayer en la tarde se formó una fila de aproximadamente 11 kilómetros a lo largo del acceso carretero del Puente Internacional 3 hasta al relleno sanitario de Setasa, por lo que los usuarios estimaron que cada camión con carga tardó en cruzar 3 horas por alguno de los pocos módulos abiertos de exportación.

El presidente de la Unión Fronteriza de Operadores (UFO), José Antonio García Fuentes, dijo que esto no es nuevo sino desde hace 3 meses es frecuente que no abren todos los módulos de exportación y que no comprende los motivos para ocasionar lentitud en el cruce de las mercancías en los horarios de mayor movimiento.

Recordó que en varias ocasiones han solicitado dialogar con el Administrador de la aduana de Nuevo Laredo, coronel en retiro Raymundo Bautista Contreras, quien desde el 1 de marzo pasado fue designado, pero no han sido atendidos por el funcionario.

Operadores, quienes solicitaron no mencionar sus nombres para evitar represalias, detallaron que pocos módulos son abiertos en exportación en el Puente Internacional 3, por lo que piden al Administrador de la aduana de Nuevo Laredo solucionarlo.