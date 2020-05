Urge plan para reactivar economía, dice especialista

NUEVO LAREDO, TAM.- En un 7 por ciento anual, estima el analista financiero Alberto De León Casso el decrecimiento o caída en la economía nacional a causa de la pandemia del Covid-19, y lamentó que no exista a la fecha un plan económico para amortiguar los daños. La economía mexicana caerá alrededor de 7 puntos porcentuales, cifra que coincide con la estimación del Banco de México.

En los últimos días se han difundido diferentes pronósticos de las agencias calificadoras sobre el panorama que enfrentará México debido a la pandemia del Coronavirus, que anticipan una mayor contracción de la economía nacional con una pérdida en el Producto Interno Bruto (PIB).

“Hay una diferencia en los porcentajes de las diferentes agencias calificadoras y bancos, que van desde un 3 por ciento hasta 7 por ciento anual, mientras JP Morgan pronostica un 9 por ciento en la caída del crecimiento del PIB, saldo negativo. Aunque existan esas diferencias todos coinciden en que la economía nacional enfrentará un panorama complicado, y nuestro pronóstico es de un 7 por ciento anual”, planteó De León Casso.

Por ejemplo, ayer se publicó el pronóstico de la agencia calificadora Standard and Poor´s, que aseguró que México tendrá una recuperación muy débil, comparado con las recuperaciones económicas en países como Chile y Perú, porque en México las medidas de estímulo han sido limitadas combinado con una debilidad económica que el país ya enfrentaba desde meses anteriores a la pandemia.

De León Casso recordó que ese punto lo comentó hace una semana, al señalar que México será de los países más afectados porque arrastra un estancamiento económico desde principios de 2019, con una recesión o con nulo crecimiento, como se quiera llamar. “Pero la economía mexicana se debilitó más con los efectos de la contingencia sanitaria porque miles de empresas siguen cerradas desde marzo y no hay certidumbre sobre una recuperación económica después que termine la contingencia sanitaria”, añadió. En resumen, dijo que la crisis económica que se aproxima, dijo, que cientos de empresas pequeñas y medianas seguirán paralizadas, sin producción, porque no tienen recursos para reactivarse, por lo que muchas recortarán personal, generándose un gran nivel de desempleo en el país.

De León Casso dijo que persiste la incertidumbre entre las empresas de cualquier tamaño, pero principalmente las pequeñas y medianas, las Pymes, por eso consideró lamentable que el presidente de México rechazara en varias ocasiones dar medidas fiscales para respaldar a los sectores productivos del país.

Los meses de marzo y abril, puntualizó que era el tiempo para el presidente de la república otorgara facilidades para todos los empresarios para pagar impuestos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y cuotas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

“Los patrones, dueños de empresas, no tienen dinero para pagar impuestos y pagar cuotas ante el IMSS, por eso consideramos que el presidente de la república en cuestión económica se equivoca totalmente porque no ofrece ningún plan económico que ayude a la recuperación económica del país. Urge un plan para amortiguar el golpe de la pandemia, no es para evitar la crisis sino para amortiguar”, expresó De León Casso.