Urge mejorar movilidad urbana

CIUDAD VICTORIA, Tam.- En el renglón del ordenamiento territorial, los diferentes municipios del estado deberán de dar celeridad a sus proyectos, advirtió Gerardo Villaseñor Montes al señalar que para finales del próximo mes de marzo deberán de tener definidas las acciones a realizar en este año.

“Se trata de los nueve municipios con mayor densidad poblacional, aquellos que tengan más de cien mil habitantes los cuales deben de avanzar en lo que se refiere al reordenamiento de las principales vialidades”, señaló.

“Estamos hablando de municipios como Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Río Bravo, Victoria, Mante, Madero, Altamira y Tampico en donde se tienen que elaborar y revisar estudios que conlleven el Ordenamiento Territorial”, indicó el subsecretario de Ordenamiento Territorial y Urbano.

“Es importante subrayó que todos aquellos estudios que en la materia puedan ser aprobados, tienen la oportunidad que también puedan ser financiados a través de recursos que pueden aportar BANOBRAS, o fondos como el FONADIN o el FOTAM”, comentó.

“Hasta que se termine y también es un acto protocolario, con BANOBRAS, de ahí nace la cartera y la bolsa de proyectos que se tienen que realizar y no tiene que ver nada más con temas de estructura vial y de temas completos, si no, de reordenamiento de pares viales, rutas, temas que tienen que ver con una gama importante de estructura vial”, señaló.

Lo importante en este proyecto, es que la prioridad es impulsar obra que no tienen nada que ver con la movilidad motorizada sino más bien, acciones que puedan favorecer la movilidad no motorizada, agregó al señalar por ejemplo, la movilidad peatonal, en bicicleta y todo aquello que no requiera combustibles fósiles.