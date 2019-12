Urge más apoyo para las escuelas

CD. VICTORIA, TAM.-El gobierno federal debe de recapacitar en algunos temas en los cuales aplicó un severo recorte presupuestal, e inyectar más recursos, por ejemplo, en lo que se refiere a la inversión en escuelas en donde se prepara al material humano para el desarrollo económico, señaló Carlos García González.

“Es un tema que me preocupa, espero que recapacite el gobierno federal, y le pueda inyectar lo que requieren estas miles de escuelas qué hay a lo largo del país, que tienen el esquema de tiempo completo, porque eso apoya muchas las familias en donde trabaja tanto el papa como la mamá”, señaló.

La verdad hay recortes que nos duelen más que otros, por ejemplo lo que tiene que ver con salud, educación, comentó el Secretario de Desarrollo Económico en Tamaulipas.

El Congreso Local hizo un exhorto al gobierno federal en lo que tiene que ver con las escuelas de tiempo completo, ese es un tema muy importante, recordó.Estoy al tanto de eso porque la educación va correlacionada con el tema de desarrollo económico. Si no tienes buenas universidades, si a los muchachos no le estás apostando desde que están en su educación básica, pues estamos condenados a no tener un buen futuro, agregó.

“El que puedan estar en la escuela hasta las cinco de la tarde y en ello Tamaulipas no es la excepción porque tenemos mucho, en la Industria Maquiladora, en donde trabajan tanto la mamá y el papa y aliviana muchos la familia”, comentó.

El funcionario señaló que el gobierno federal debe de recapacitar y apoyar con un mayor presupuesto al renglón educativo, sobre todo a aquellas escuelas en donde se pueda preparar al capital humano.