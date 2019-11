Urge freno a violencia contra mujeres: CEDH

CD. VICTORIA, TAM.-La emisión de alertas en contra de la violencia de género es una medida que podría ser instrumentada en Tamaulipas, adelantó Olivia Lemus Martínez, presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

“Ya se está trabajando en ese tema las dependencias que les corresponden, creo que si debemos de trabajar en esta situación porque es muy necesario”, indicó.

También ser cuidadosos de que sigue después de emitir, como lo vamos a hacer, con qué elementos contamos, porque no es nada más emitir la declaratoria, si no, cuál es el procedimiento que se va a seguir, agregó.

El tema vale la pena, el empoderar a las mujeres por una vida libre de violencia. Esto en pro de la dignidad humana, dijo, en el marco del inicio de las actividades para promover la no violencia en contra de las mujeres y los menores.

Creo que es una cuestión de empoderamiento, una cuestión de cultura, de valores al interior de cada familia, una situación donde tenemos que trabajar todos, no es responsabilidad únicamente de los gobiernos, agregó.

Dijo que los casos de mayor incidencia, son el del la violencia física, lamentablemente y algunos casos de cuestiones que tienen que ver con la agresión sexual en casos de abuso sexual, hostigamiento sexual o violaciones.

“En ese sentido estamos trabajando coordinadamente

Con la Fiscalía de justicia en el estado para efecto de poder atender de forma multidisciplinaria éste tipo de situaciones”, destacó.

Hemos estado trabajando de manera transversal también con distintas dependencias como es el DIF estatal, también vamos a tener otra actividad el día 28 en el Auditoría del Congreso del Estado, agregó.

“Esta actividad se llevará a cabo con el Congreso del Estado, el IN Mujeres,

INE, IETAM, Tribunal Electoral y la CEDH”, apuntó más adelante.

Es una conferencia que se denomina Violencia Política Contra las Mujeres, y es de particular relevancia de que quien viene a impartirla, la Ponente, es una de

Las hijas de las tres mariposas que le llaman y que motivó este movimiento naranja, el Día Internacional de la Eliminación contra la violencia de género, explicó.