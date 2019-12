Urge el RFE a 70 mil personas

TAMPICO, TAM.-A partir de este dos de enero, cuando se abran nuevamente los módulos del Registro Federal de Electores, unos 70 mil tamaulipecos que tienen aún su credencial con recuadro 2019, deberán de tramitar la renovación de su documento, porque ese ya está vencido.

“Traemos aproximadamente 70 mil tamaulipecos que están en este rubro con credencial 19. Es importante que la pueden renovar para que a partir del 2 de enero y puedan tener una credencial vigente, puedan identificarse y hacer cualquier tipo de trámites”, señaló José de Jesús Arredondo Cortés.

Vamos a seguir llamando a estos ciudadanos que tienen s credencial 19 para que no dejen para último momento, pero sobre todo, para que cuenten con una credencial vigente y puedan darle el uso principal, que es el de poder votar, indico.

El Vocal presidente del Registro Federal de Electores en Tamaulipas precisó lo anterior luego de señalar que aunque el 2020 no es un año en el que habrá elecciones, es necesario tener este documento vigente ya que de manera constante se requiere como un instrumento de identificación personal.

El próximo año no es electoral pero si iniciaremos el año para que el próximo 2021 que habrá elecciones trabajando en la actividad registral, comentó.

El funcionario federal comentó que durante la última semana de este año, a partir de este 25 de diciembre, que los módulos que tiene instalado el RFE permanecerán cerrados y que éstos habrán de ser aperturados nuevamente a partir del día dos de enero.

No se tiene considerado tampoco incrementar el número de módulos que se estarán operando por parte del Registro Federal de Electores y se continuará trabajando en los mismos espacios en cada uno de los municipios, refirió.