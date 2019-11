Urge cubrir puestos en direcciones en escuelas

CD. VICTORIA, TAM.- La falta de cobertura de espacios en Direcciones de Escuelas es un problema que debe de solucionarse desde la Sub Secretaría de Educación en Tamaulipas, demandó Rigoberto Guevara Velásquez.

“El que algunas direcciones de escuelas que estén sin titular, no es porque los maestros se estén oponiendo, es porque no se han cubierto los trámites necesarios, lo que es una responsabilidad de la Sub Secretaría de Educación”, indicó.

De hecho, existe otro problema que involucra a unos 200 compañeros que desde hace tiempo, incluso años, han venido cubriendo permisos o trabajan por contrato, lugares en donde ahora llegan gentes de nuevo ingreso.

Nosotros estamos de acuerdo en que si éstas se personal ya está laborando, pues que se les respeten sus derechos y que mejor ellos, sean los contratados para cubran esos puestos, señaló.

El líder del magisterio sindicalizado en Tamaulipas habló también a cerca de la entrega de equipos de cómputo que estaban pendientes, y que finalmente llegan a las manos de trabajadores del sistema educativo estatal.

Se trata de 725 equipos de un total de 3,500 que han comenzado a ser entregados, y que como primer punto, comienzan a ser distribuidos entre trabajadores de la educación de la capitalina del estado , señaló.

Dijo que para avanzar en este tema, los mismos trabajadores de la educación habían hecho las propuestas de los beneficiarios tomando en cuenta su antigüedad y preparación en los centros de trabajo.

“No es una entrega de equipos al libre albedrío, para ello se emitió una convocatoria avalada por la Comisión en donde estamos incluidos el SNTE, la Secretaría de Educación y la Sub Secretaría de Educación en Tamaulipas”, agregó.

Agregó que los 39 millones de pesos que se estima, se requieren para este proyecto fueron aportados una parte por el Gobierno Federal, otra parte por el Gobierno del Estado y por el propio Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

Apuntó que el 70 por ciento de los equipos llegarán a manos de docentes, un quince por ciento de ellos será para personal de apoyo y que el otro quince por ciento será para personal homologado