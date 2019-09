Una tormenta en Dakota del Sur causa daños y heridos

SIOUX FALLS.- Una tormenta que probablemente incluyó un tornado golpeó Dakota del Sur, dejando un rastro de construcciones, líneas eléctricas y árboles dañados, así como algunos informes de heridos, informaron las autoridades el miércoles.

El jefe de bomberos Brad Goodroad dijo en conferencia de prensa que al menos 37 inmuebles se derrumbaron en Sioux Falls o tenían problemas estructurales justo antes de la medianoche del martes. No hubo reportes de decesos.

El meteorólogo principal en Sioux Falls del Servicio Nacional de Meteorología Todd Heitkamp informó que los inspectores trabajarán a la luz del día para confirmar que un tornado causó daños. Heitkamp afirmó que la mayoría fue causada por vientos fuertes en línea recta.

Las escuelas de Sioux Falls atrasaron las clases el miércoles mientras los trabajadores retiraban los escombros y las autoridades municipales instaron a los ciudadanos a no salir a las calles hasta las 8 a.m.

Entre los inmuebles dañados se encuentran el Hospital Avera Heart. Los vientos arrancaron parte del techo y causaron daños significativos a las ventanas del edificio, según la vocera de Avera, Michelle Pellman.

“Siete pacientes del centro Behavioral Health fueron transferidos al Hospital Avera Heart”, dijo Pellman. “Sólo un paciente sufrió una lesión que no puso en peligro su vida”, afirmó.

El Hospital Avera Heart también sufrió daños en el vestíbulo y las ventanas, pero todos los pacientes están a salvo, aclaró Pellman al diario Argus Leader. Dijo que la gente debería mantenerse alejada de la zona debido a las inundaciones y los escombros.

Los negocios que sufrieron daños incluyeron una tienda de la cadena Advanced Auto Parts, donde una pared se derrumbó. Las tiendas de las cadenas Kohl’s y Best Buy perdieron parte de sus techos y un negocio Pizza Ranch sufrió daños graves.

La empresa de electricidad Xcel Energy informó que más de 25.000 clientes llegaron a quedar sin electricidad en cierto momento debido a los daños, pero que esa cifra se redujo a unos 2.100 clientes a las 6:30 a.m.

Sioux Falls, con una población de unos 187.000 habitantes, está a unos 386 kilómetros (240 millas) al suroeste de las ciudades gemelas de Minneapolis y Saint Paul, en Minnesota.

