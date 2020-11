Un niño sin registro “no existe”

NUEVO LAREDO, TAM. – Un menor no registrado en el Registro Civil, es como si no existiera, no hay fecha de nacimiento, no hay CURP y mucho menos acta de nacimiento.

Por lo tanto, todos los niños deben ser registrados y los padres de familia pueden hacerlo en tres etapas, comentó Gilberto Ortiz Medina, titular de la Oficialía Primera del Registro Civil, ubicada en Palacio Federal.

“Desde el momento que nacen hasta el año de edad, pueden acudir a registrarlos en forma normal, después de un año de edad y hasta que cumpla 7, puede registrarlo, pero ahora tendrá que llevar una carta de inexistencia de las otras tres oficialías y después de los siete años solamente se pueden registrar, pero llevando a cabo un juicio”, agregó.

Podrán acudir a registrar a los menores recién nacidos el padre o la madre, pero incluso podrán hacerlo los abuelos paternos o maternos, aseguró.

Siempre se hace la invitación a la comunidad en general para que registre a sus hijos, mediante trípticos se han realizado campañas para que regularicen la situación de sus hijos, comentó.

Deben tomar en cuenta los padres de familia, que, al intentar matricular en una escuela a sus hijos, el acta de nacimiento será fundamental para que lo puedan admitir, indicó.

“Incluso si los padres no viven juntos, cualquiera de los dos podrá registrarlo, porque los padres deben entender que un menor sin registro es como si no existiera, no hay acta de nacimiento, ese niño no tendrá CURP que se genera al momento del registro, entonces es necesario que los padres tengo eso en consideración y registren a sus hijos”, enfatizó Ortiz Medina.

Ortiz Medina, comentó que ha habido personas que se han registrado siendo mayores de 50 años de edad, algunos presentando actas de nacimiento de otros estados o de municipios de Tamaulipas, pero que al pedir información se encuentra uno con que no existen antecedentes, por lo tanto, han tenido que hacer un juicio y esperar la resolución del juez para registrarlo.