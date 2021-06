‘Un Lugar en Silencio’ tendrá tercera parte

CIUDAD DE MÉXICO.- Después de una fuerte apertura de fin de semana para Un Lugar en Silencio: Parte 2, Paramount ha fechado una tercera entrega de la franquicia de terror para el 31 de marzo de 2023.

El director de El Niño y El Fugitivo, Jeff Nichols, sustituirá a John Krasinki como director, con una historia basada en una idea de Krasinski.

Michael Bay, Andrew Form, Brad Fuller y Krasinski están produciendo, con Allyson Seeger como productora ejecutiva.

Protagonizada por Krasinski, Emily Blunt y Millicent Simonds, Un Lugar en Silencio: Parte 2 recaudó 57 millones durante el fin de semana del Día de los Caídos en la primera prueba real de ir al cine después de la pandemia.

Se espera que la venta de entradas para el segundo fin de semana sea de más de 20 millones de dólares.

Junto con Godzilla vs. Kong, Un Lugar en Silencio: Parte 2 pueden superar los 100 millones en la taquilla nacional.

La primera película de la franquicia, que fue presupuestada en solo 17 millones, se convirtió en una sensación cuando se estrenó con la recaudación más alta del fin de semana para una película de terror y ganó 340 millones en todo el mundo.

