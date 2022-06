‘Un jurado me dio mi vida de regreso’, dice Depp ganar juicio a Amber

Esta tarde, un jurado falló a favor del actor en su demanda contra su ex esposa y determinó que hubo difamación maliciosa por parte de ella

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras un juicio de seis semanas entre Johnny Depp y Amber Heard para resolver denuncias por difamación contra Depp, un jurado falló la tarde de este miércoles a favor del actor de «Los Piratas del Caribe».

El actor había demandado a su esposa por 50 millones de dólares acusándola de difamación en el que la también actriz había asegurado haber sufrido violencia domestica por parte de Depp.

«Hace seis años, mi vida, la vida de mis hijos, la vida de mis seres más cercanos y también la vida de las personas que durante muchos, muchos años me han apoyado y creído en mí, cambió para siempre. Todo en un abrir y cerrar de ojos. Se me hicieron denuncias falsas, muy graves y criminales a través de los medios de comunicación, lo que desencadenó un aluvión interminable de contenidos de odio, aunque nunca se me imputaron cargos», dijo en su cuenta de Instagram.

Tras seis años, dijo, en el mismo post, «tengo mi vida de vuelta».