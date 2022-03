Un éxito Octavo Congreso IUVE 2022

NUEVO LAREDO, TAM. –En su segundo y último día de actividades en el Centro Cultural de Nuevo Laredo, el 8º Congreso IUVE 2022 confirmó el éxito ante cientos de jóvenes.

Rommel Pacheco, clavadista olímpico mexicano, que, mediante su plática, motivó a los jóvenes que atentos escuchaban lo que este deportista tuvo que vivir para alcanzar su meta, como nunca rendirse, nunca claudicar, insistir siempre hasta lograr tus propósitos.

Carlos Hurtado, periodista, comunicador poseedor de una empatía a toda prueba, les comentó a los jóvenes de todos los puntos de la ciudad que asistieron a este congreso, de la necesidad de prepararse continuamente.

Carlos Hurtado, dijo que los jóvenes deben hacer pausas y tener momentos de introspección, no sumarse a inercias informativas dañinas, y que los jóvenes deben buscar no confundirse y caer en un marasmo de información, deben tener los pies bien puestos sobre la tierra, y ser capaces de frenar situaciones que no son nada idóneas para ser parte de su vida.

Finalmente se presentó Moisés Muñoz, ex futbolista profesional, deporte en el que participó como portero. Hoy ya retirado, vino a Nuevo Laredo, a comentar a los jóvenes, cómo fue su vida desde niño, joven y posteriormente deportista triunfador.

Sus padres originarios de México, finalmente decidieron viajar hacia Estados Unidos, lugar donde el creció, viendo a su padre trabajar duramente, casi sin oportunidad de platicar con él.

Habló de sus esfuerzos, sus luchas por alcanzar lo que siempre había soñado, ser un deportista profesional y finalmente lo logró, alcanzando el éxito, la fama y fortuna.

‘Pero eso no es todo, hay que seguir manteniendo ese ímpetu por lograr todos los anhelos, eso es lo que deben hacer jóvenes’, les compartió.

Así fue como con gran éxito y respuesta cerró el Congreso IUVE en su octava edición, mismo que durante un año y por cuestiones de contingencia, se había tenido que suspender.

Pero este 2022, con el respiro que se dio ante la contingencia, los jóvenes pudieron disfrutar de grandes conferencistas y llevarse con ellos muy buenas experiencias y consejos para aplicar en su vida.

En esta octava edición de IUVE, y para el cierre del mismo se contó con tres grandes conferencistas como son Rommel Pacheco, quien presentó su tema denominado “Cómo ser el Mejor del Mundo”. Posteriormente fue el turno de Carlos Hurtado, reconocido periodista del país, quien tituló su conferencia “Yo Reportero”, y para el cierre de foro y de la octava edición estuvo Moisés Muñoz quien presentó su tema “La Travesía de mi Vida cómo Reconstruirse luego de cada Caída”.

Los mensajes de los tres conferencistas, sin duda son basados en sus experiencias propias, de cómo han logrado el éxito y han salido adelante, mensajes que precisamente pueden aplicar los estudiantes de los diferentes colegios de la ciudad, y poder lograr lo que tengan en mente para ser profesionales y figurar como todos unos ciudadanos exitosos.

Las conferencias para concluir el foro, fueron dirigidas a alumnos de preparatorias, y de distintos colegios como son: La Preparatoria Municipal, UAT, preparatoria del ICT, Cobat 01 y Cobat 18, Tec Milenio, Colegio Irlandés, UPN, Colegio Británico, Colegio México y la Normal Cuauhtémoc.

Cabe mencionar que paralelamente en el lobby del Centro Cultural también hubo exposición de trabajos por parte de varios estudiantes.