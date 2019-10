Un error del gobierno federal recortar inspectores de Sagarpa

NUEVO LAREDO, TAM.- Pérdidas de dinero y de tiempo, serán las consecuencias para el comercio exterior si el gobierno federal recorta cantidad de inspectores de la SAGARPA en la aduana de Nuevo Laredo, afirmó el diputado federal Salvado Rosas Quintanilla, quien reprueba la medida.

Entre las aduanas de Nuevo Laredo y Colombia, Nuevo León operan 7 puntos de inspección, y cada uno dispone de 3 inspectores de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (SAGARPA).

“En realidad en Nuevo Laredo faltan inspectores, no es porque exista un exceso y por eso van a recortar. No, no es así. El gobierno federal va a recortar porque forma parte de su plan de austeridad para ahorrar dinero. Pero las consecuencias serán graves para la aduana de Nuevo Laredo porque habrá lentitud en las revisiones y en consecuencia, pérdidas de dinero y tiempo. Es un error”, explicó Rosas Quintanilla.