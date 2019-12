Último programa de batallas estremece a La Voz Kids

CIUDAD DE MÉXICO.-Este domingo se llevó a cabo el último programa de batallas de La Voz Kids. Los coaches y participantes del reality mandaron a Marian Lorette buenos deseos a través de un pequeño homenaje por el accidente ocurrido el pasado 9 de noviembre cuando se encontraba en un juego mecánico en su escuela.

“Marian se caracteriza por su alegría y enorme talento. Recupérate pronto para que te volvamos a ver brillar nuevamente”, comentaron en el programa de talentos.

¡Muchas gracias por contagiarnos de tu chispa y talento! Recupérate pronto, Marian #LaVozKidsMX https://t.co/m8Kej5O3JD pic.twitter.com/vwWV8Qx1Bj — La Voz Kids México (@LaVozMexico) December 9, 2019

La pequeña se encontraba en un convivio de su escuela cuando ocurrió la tragedia: su cabello se atoró en un juego mecánico Después del incidente fue trasladada al hospital donde fue sometida a varias cirugías, pero en la actualidad se encuentra estable y fuera del centro médico.

Lucero, su coach, compartió en redes sociales mensajes de apoyo para la familia y Marian, pidiendo oraciones para su pronta recuperación. Durante la transmisión publicó un mensaje más de apoyo en sus redes sociales deseando que se recupere pronto y que supere los problemas de salud que la afrentan actualmente.

Marian hermosa, recupérate pronto porque esa alegría y belleza que te caracteriza es una ilusion para todos los que te conocemos y te amamos!! Has estado muy delicada de salud y vas a estar perfecta muy pronto! Te adoro! #LaVozKidsMX #TeamLucero https://t.co/06J5Vaj0vv — Lucero (@LuceroMexico) December 9, 2019

La familia de la niña mantuvo informados a todos a través de las redes de Marian. Hace una semana compartieron una instantánea donde se ve a la concursante de “La Voz Kids” saliendo del hospital, aunque el proceso de recuperación avanza positivamente, en la publicación aseguran que será sometida a más cirugía después de que comiencen a sanar sus heridas.

La menor de edad, además de participar en La Voz, antes de sufrir el accidente, abrió el concierto de Morat el pasado 3 de noviembre en Saltillo y fue invitada por Sebastián Yatra para compartir el escenario con él en una de sus presentaciones.

La primera batalla de la noche estuvo a cargo de Roberto Xavier, Marian Lorette y Jesús Coronel con la canción “Adoro”, de Armando Manzanero, pero cantada por Bronco.

“No importa si no gano esta batalla, quiero que gane el Equipo Lucero”, comentó la pequeña en los ensayos. Los niños consiguieron poner de pie a los coaches.

“Me fascinó su forma de reír, bailar y cantar, son divinos los tres, cada uno en su personalidad dando lo mejor que tienen dentro y fuera de ustedes, yo no puedo con esta decisión, es especialmente difícil,”, comentó Lucero quien al final decidió darle la victoria a Roberto.

La segunda confrontación del programa corrió a cuenta del equipo de Rivera. Los elegidos fueron Mario Girón, Antonio Morales y los hermanos Óscar y Ricardo quienes interpretaron la canción “Regrésame Mi Corazón”, del cantautor y coach Carlos Rivera.

“La cantaron mejor que el Carlos ese, los demás son igual de ganadores por su esfuerzo, pero en esta ocasión me quedo con Mario”, mencionó el intérprete de ”Recuérdame”.

Emily del Carmen, Karime Faisal y Marco Antonio fueron los primeros niños del equipo Melendi en participar en esta edición. Interpretaron “Destino o Casualidad”, canción de su coach y que canta a dueto con Ha-Ash.

“La canción es maravillosa, me encantó”, comentó La Novia de América.

“La decisión me la dejaron muy difícil, pero quitemos dramas, este es un acercamiento al mundo de la música para que tomaran una decisión, si quieren seguir en esto o no, esta ocasión me decanto por Emily”, decidió finalmente el cantante español. “Debemos grabar una canción en el estudio y todo, en eso quedamos Marco y Karime, tienes una debilidad con una artista española y estará encantada de grabarte la canción ‘Que Bonito’, fue una promesa,”, agregó Melendi.

La última batalla del equipo Lucero fue entre los concursantes Any Gamboa, Danna Lerma y Mia Getsemaní, quienes cantaron “Te Aprovechas” del grupo de música norteña Límite.

La intérprete de “Cuéntame” escogió a Danna para que continuara en la competencia.

Lucero subió al escenario al lado de su co-coach Fanny Lu para cantar y bailar al ritmo de “Devórame Otra Vez”.

Melendi, para su última contienda, eligió a Adolfo Javier, Citlali Hermosillo y César Eduardo. La canción que interpretaron estos niños fue “La Vida Entera” del grupo de pop Camila.

“Han estado mejor que los ensayos, no se dejaron llevar por los nervios, la actuación fue muy buena, estoy en una encrucijada, estoy seguro que tu hermanita (de Citlali) está muy presente aquí, César es lindo que lo dediques a tu madre y Adolfo me gustó tu interpretación”, mencionó el intérprete de “Lo Que Nos Merecemos”. En última instancia decidió quedarse con Adolfo.

Andrés, Moisés y Emilio, del equipo de Carlos Rivera, protagonizaron la última batalla de la noche con uno de los éxitos del cantautor Espinosa Paz titulada “El Próximo Viernes”.

“¿Tienes alguna chica a la que le hayas dedicado esta canción, Andrés?” dijo Yuri, “Sí, se la dediqué a Lucero”, comentó el infante.

“Los tres son muy distintos, está muy difícil, no elegiré un ganador, tienen mucho por crecer y desarrollarse, este es un comienzo”, detalló Rivera.

Finalmente el intérprete de “Te Esperaba” le otorgó la victoria a Moisés, finalizando así las batallas.