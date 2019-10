Turnaría ASE a Fiscalía casos de cuentas públicas

CD. VICTORIA, TAM.- Algunos casos de cuentas públicas, del año fiscal 2018, que están por terminarse de revisar, podrían llegar a la Fiscalía Anticorrupción, aceptó Jorge Espino Ascanio.

“Los términos constitucionales se van venciendo y de ser el caso que tengamos que turnar a la Fiscalía, lo haremos”, dijo.

Ya hemos turnado algunos casos y esos se están trabajando, pero con respecto a esto de las cuentas públicas, los términos se empiezan a vencer, nosotros los tenemos ya en Jurídico en el ares de investigación y substanciación y posteriormente, de ahí pasarían a la instancia correspondiente, agregó.

El Auditor Superior del Estado precisó lo anterior, al hablar en torno al trabajo que se lleva a cabo en esta instancia, en la revisión de los estados financieros de los Ayuntamientos, Organismos Descentralizados y el propio Gobierno destacó Tamaulipas.

Comentó que aunque se ha mejorado, continúa habiendo muchas observaciones, “la gran problemática de las observaciones que hemos encontrado obtenemos detectadas, son muchas cuestiones por fallas o faltas administrativas”, destacó.

Hay algunas que lógicamente son de fondo, son problemas de no aplicación del recurso debidamente. Me interesa que las entidades tomen en cuenta ese tipo de situaciones para no incurrir o ser repetitivos en esas faltas, el dar un contrato ya sea de obra o una compra a una empresa que no esté dentro del padrón, esa es una falta que está dentro de la normatividad o dentro de la Ley, señaló.

Dijo que no tiene un cálculo de a cuánto dinero puede implicar el número de obsera XII es hechas por la ASE.

“Ahorita todavía no porque no hemos terminado, apenas entregamos un primer paquete en junio, vamos a entregar un segundo paquete y ya el informe final , la nueva ley marca que tenemos hasta el 20 de febrero del 2020”, concluyó.