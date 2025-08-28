Trump invierte en tierras raras de EU para reducir la dependencia de China

El gobierno federal invierte miles de millones en empresas, fija precios mínimos y busca asegurar suministros estratégicos para sectores tecnológicos y militares

Esta foto proporcionada por Noveon Magnetics muestra el logo de Noveon Magnetics en la planta de magnéticos de tierras raras de la firma en San Marcos, Texas. (Noveon Magnetics via AP)

OMAHA, Nebraska.- La producción en Estados Unidos de componentes cruciales para vehículos eléctricos, smartphones y aviones de combate parece encaminada a expandirse rápidamente en los próximos años, conforme el gobierno de Trump intensifica los esfuerzos para fortalecer la industria de minerales críticos en Estados Unidos y romper el control de China sobre la cadena de suministro global.

El gobierno federal está inyectando cientos de millones de dólares en empresas estadounidenses, ha alcanzado un acuerdo con una firma para establecer un precio mínimo para algunos minerales críticos producidos en Estados Unidos y ha lanzado una investigación sobre suministros fabricados en el extranjero.

“Este es el momento del Proyecto Manhattan para las tierras raras”, afirmó Joshua Ballard, director general de USA Rare Earth, que planea comenzar el próximo año a fabricar los magnéticos de tierras raras que se utilizan en muchos productos.

La Casa Blanca ha convertido en una prioridad revivir la industria nacional de minerales críticos, algo que ha ganado urgencia después de que Beijing utilizara su casi monopolio sobre los productos para forzar a Estados Unidos a la mesa de negociaciones durante una guerra comercial.

El presidente Donald Trump dijo esta semana que China “inteligentemente fue y de alguna manera tomó un monopolio de los imanes del mundo”, pero expresó confianza en asegurar los suministros porque Estados Unidos tiene “cartas mucho más grandes y mejores”.

“Vamos a tener muchos imanes en un período de tiempo bastante corto. De hecho, tendremos tantos que no sabremos qué hacer con ellos”, comentó mientras recibía al presidente surcoreano, Lee Jae Myung.

Los minerales críticos se han vinculado a la seguridad nacional

Expertos de la industria, analistas y legisladores han advertido durante años que la dependencia de Estados Unidos de China para minerales críticos —una lista de 50 minerales que incluye 17 elementos de tierras raras muy buscados— es una vulnerabilidad nacional.

Esos elementos de difícil pronunciación son necesarios para celulares, turbinas eólicas y robots, así como en misiles, submarinos y aviones de combate.

“Nuestra seguridad nacional y económica ahora está agudamente amenazada por nuestra dependencia de la producción de minerales de potencias extranjeras hostiles”, declaró Trump en marzo en un decreto.

Cuando Beijing implementó restricciones de exportación en varias tierras raras en abril —lo que llevó a una parada temporal de la producción de vehículos eléctricos de Ford—, “el problema que durante más de una década parecía lejano golpeó cerca de casa”, dijo Gracelin Baskaran, directora del Programa de Seguridad de Minerales Críticos en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales con sede en Washington.

Trump dijo el lunes que podría imponer aranceles del 200% a los productos chinos si Beijing no exporta magnéticos a Estados Unidos, pero señaló que “eso quizás ya quedó atrás”. En cambio, comentó que podría retener piezas de aviones para dejar en tierra los aviones Boeing fabricados en Estados Unidos de China.

Cuando se le preguntó sobre la situación, Guo Jiakun, portavoz del Ministerio chino de Exteriores, dijo el martes que Beijing “sigue el principio de respeto mutuo, coexistencia pacífica y cooperación mutuamente beneficiosa” al tratar con Estados Unidos.

“Esperamos que Estados Unidos trabaje con nosotros para promover conjuntamente el desarrollo estable, sólido y sostenible de las relaciones bilaterales”, expresó Guo.

La industria de minerales críticos celebra el apoyo

El Pentágono invertirá 400 millones de dólares en el productor de tierras raras MP Materials. Le otorgó a la empresa estadounidense un préstamo de 150 millones de dólares este mes, ha prometido asegurar que cada magnético fabricado en su nueva planta masiva sea comprado y estableció un precio mínimo para sus productos de neodimio y praseodimio durante una década.

“Parece que finalmente vamos a hacer algo para abordar ese problema y hacer realidad estos proyectos”, comentó Mark Smith, director general de NioCorp, una empresa estadounidense que trabaja para recaudar 1.200 millones de dólares para producir niobio, titanio, escandio y tierras raras en Nebraska.

Durante cuatro décadas, Smith dijo que ha visto cómo Estados Unidos cedió la industria a China, que llegó a dominar la cadena de suministro al dejar de lado las preocupaciones ambientales, invertir en minas en todo el mundo, desarrollar tecnología de procesamiento avanzada y establecer precios bajos para eliminar la competencia.

Los esfuerzos anteriores de las empresas estadounidenses para sacar adelante un negocio viable resultaron inútiles cuando China inundó el mercado con productos a bajo precio, ahuyentando a posibles inversores.

NioCorp recientemente aseguró hasta 10 millones de dólares del Pentágono, lo que ayudó a pagar la perforación exploratoria este verano.

Aunque no está claro si el gobierno extendería un acuerdo de precio mínimo a otras empresas estadounidenses, Smith dijo que el apoyo actual es “increíble” en comparación con el pasado. Un precio mínimo, comentó, “simplemente elimina el modus operandi chino que han tenido desde siempre”.

A unas 220 millas de donde MP Materials está construyendo una planta de imanes en Fort Worth, Texas, Noveon Magnetics opera la única fábrica en Estados Unidos que actualmente fabrica magnéticos de tierras raras. Ubicada al sur de Austin, está aumentando la producción para fabricar 2.000 toneladas de imanes al año.

“Realmente espero y creo que en realidad no sea lo que podría ser el último de los esfuerzos del gobierno de Estados Unidos”, comentó Scott Dunn, director general de Noveon Magnetics, sobre la asociación del Pentágono con MP Materials.

Incluso con toda la nueva producción que se espera que entre en línea en los próximos años, las empresas estadounidenses aún están lejos de poder cubrir la demanda de América del Norte de aproximadamente 35.000 toneladas de magnéticos al año, estiman los analistas de Benchmark Mineral Intelligence. Y la demanda podría duplicarse en la próxima década.

Ballard, cuya firma USA Rare Earth planea comenzar a fabricar alrededor de 600 toneladas de magnéticos en Oklahoma el próximo año, dijo que el gobierno puede proporcionar incentivos para evitar que los compradores estadounidenses vuelvan a recurrir a productos chinos baratos cuando estén ampliamente disponibles de nuevo.

El gobierno de Estados Unidos aumenta las inversiones

El gran proyecto de ley de recortes de impuestos y gastos de este año incluye 2.000 millones de dólares para que el Pentágono aumente la reserva de minerales críticos de Estados Unidos y 5.000 millones más hasta 2029 para invertir en esas cadenas de suministro.

Entre 2020 y 2024, el Pentágono dijo que había otorgado más de 439 millones de dólares para establecer cadenas de suministro de tierras raras nacionales.

Aparte de las inversiones nacionales, Trump ha intentado asegurar el acceso a minerales críticos fuera de Estados Unidos, en lugares como Groenlandia y Ucrania. Un acuerdo de paz que el gobierno ayudó a negociar entre la República Democrática del Congo y Ruanda podría proporcionar acceso a minerales críticos, pero es demasiado pronto para saber si esos esfuerzos tendrán éxito.

Algunos dicen que todavía se necesita un acuerdo con Beijing

Derek Scissors, investigador principal del American Enterprise Institute, dijo que le preocupa que Trump pueda considerarlo un éxito si China acepta garantizar suministros de tierras raras en las negociaciones comerciales.

“No creo que haya tal acuerdo o, si lo hay, que dure”, comentó Scissors. “Pero es una amenaza para la independencia económica de Estados Unidos”.

David Abraham, un experto en metales raros autor del libro “The Elements of Power”, dijo que las nuevas minas en Estados Unidos están a años de distancia.

“Todos están de acuerdo en que Estados Unidos todavía tiene que llegar a un acuerdo con los chinos porque las empresas estadounidenses necesitan más tierras raras y magnéticos especializados de los que se pueden producir a nivel nacional”, afirmó.