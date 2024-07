Donald Trump sufre intento de asesinato; resulta herido en Pensilvania

PENSILVANIA.- El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue evacuado del escenario este sábado durante un mitin en Butler, Pensilvania, tras sufrir un aparente atentado. El incidente ocurrió minutos después de que comenzara su discurso, cuando se escucharon una serie de pequeñas explosiones, similares a disparos lejanos. Trump se llevó la mano derecha a la cara, como si hubiera recibido un impacto, y cayó al suelo. Inmediatamente, agentes del servicio secreto lo cubrieron.

Hasta el momento, se desconoce el alcance de lo ocurrido y no ha trascendido información precisa. Trump había comenzado su discurso con un considerable retraso. Tras el incidente, policías fuertemente armados subieron al escenario entre los gritos del público, que intentaba protegerse.

Someone appears to have shot a gun at Donald Trump. Unclear whether he was actually hit. Someone yells “shooter down.” pic.twitter.com/80zfDL2Rqv

— Sawyer Hackett (@SawyerHackett) July 13, 2024