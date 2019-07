Trump arremete contra medios y reitera que está construyendo el muro

EU.-Donald Trump criticó este martes a los medios de comunicación por supuestamente mentir sobre la construcción de su polémico muro en la frontera entre Estados Unidos y México.

A través de su cuenta de Twitter, señaló que los medios opositores aseguran que no se ha construido un nuevo muro, cuando se han reemplazado varias secciones de la antigua barrera fronteriza, la cual se estaba “desmoronando y derrumbando”.

“Cuando un viejo Muro en la Frontera Sur, que se está desmoronando y derrumbando. construido en una sección importante para dejar los problemas afuera, es reemplazado con un nuevo Muro de acero y concreto de 9 metros de alto, los medios dicen que ningún nuevo Muro ha sido construido. ¡Noticias Falsas! ¡Construyendo un montón de Muro!”

When an old Wall at the Southern Border, that is crumbling and falling over, built in an important section to keep out problems, is replaced with a brand new 30 foot high steel and concrete Wall, the Media says no new Wall has been built. Fake News! Building lots of Wall!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 de julio de 2019